Gezi Parkı davası Anayasa Mahkemesi'ne taşındı

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Gezi Parkı'nı korumak ve Topçu Kışlası'nın yapılmasını engellemek için açtığı davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

İstanbul, Taksim Meydanı Düzenleme Çalışmaları çerçevesinde Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın sökülmesi ile 28 Temmuz 2013'te başlayan Gezi Parkı eylemleri ülkenin yer yerine yayılmıştı. Eylemler sırasında polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 7 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce insan yaralanmıştı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Taksim Gezi Parkı’nın park olarak kalması ve Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasını engellemek için mahkemeye başvuran Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin açtığı dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 21 Şubat 2014’te reddedildi. Derneğin temyiz başvurusunu 21 Ocak 2016’da reddeden Danıştay, karar düzeltme talebini de 31 Mayıs 2017 günü gerekçesiz olarak reddetti. Bütün girişimleri sonuçsuz kalan dernek geçen günlerde Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Yapılan başvuruda Gezi Parkı’nın yeşil alan olmasının yanı sıra bölgedeki en önemli deprem sığınma ve toplanma alanı olduğu belirtilerek park içerisinde anıt ağaçlar olduğuna da dikkat çekildi. Dilekçede “Yerinde olmayan Topçu Kışlası’nın kültür varlığı olarak tesciline ve devamında, yapılan avan projenin uygun bulunduğuna ilişkin kararlar kanuna aykırı verilmiş olması ve yasal düzenlemenin öngördüğü şartların hiçbirisini taşımaması nedeniyle yok hükmündedir” denilerek idare mahkemesince verilen kararların yanlış olduğu ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği belirtildi. Gezi Parkı’nın da yasal olarak koruma altında olduğu anlatıldı ve bireysel başvurunun kabulü ile yargılanmanın yeniden yapılması istendi.