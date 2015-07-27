Gezi Merdivenleri yenileniyor

Gezi Direnişi sırasında Fındıklı’dan Karaköy’e inen merdivenleri rengarenk boyayan emekli orman mühendisi Hüseyin Çetinel, T24’e yaptığı açıklamada yenilenen merdivenlere katkı sunmak amacıyla projesinin ve maketinin kendisinin yaptığı büyük bir şelale yaparak Gezi Merdivenleri’ne farklı bir tarz getireceğini söyledi.

Gezi merdivenleri bugün Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmalarına görenler sosyal medyada tepki verdi. Ancak yıkım çalışmalarının sebebinin yenileme olduğunu ve on iki aydır Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve mahalle sakinleriyle birlikte toplantılar yaptıklarını belirten Çetinel, Gezi Merdivenleri’nin onarılıp yeniden yapılacağını ve bunun da teminatının kendisi olduğunu belirtti.

"Merdivenler yeniden LGBTİ renklerine boyanacak"

Hüseyin Çetinel: Merdivenlerin altında bulunan kanalizasyon, su, elektrik, telefon ve diğer hatların kabloları ve geçen yerleri bozuk ve sürekli arızalanıyor bütün bunlar yeniden onarılacak ve üzerleri çok düzgün şekilde yeniden inşa edilecek. Merdiven inşaatı bittikten sonra yeniden LGBTİ renkleriyle boyanacak.

Hiç kimse endişelenmesin diyen Hüseyin Çetinel, yeni proje kapsamında büyük bir süprizi olduğunu da açıkladı. T24’e konuşan Çetinel, merdivenlerin başında bulunan kızı Nazlı Çetinel’in işletmeciliğini yaptığı Nove Café’nin balkonuna büyük bir şelale yapacağını açıkladı. LGBTİ aktivizmine bilmeden çok büyük bir katkı sunan emekli orman mühendisi Hüseyin Çetinel, merdivenlerin yenilenmesi konusunda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın büyük destek verdiğini de sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi Direnişi sırasında Fındıklı’dan Karaköy’e inen büyük merdivenlerin bir gecede LGBTİ renklerine boyanması dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Görünümü çok kötü olan eski merdivenlere hayat vermek istediği için gökkuşağı renklerine boyadığını söyleyen Emekli orman mühendisi Çetinel, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından LGBTİ renkleri olduğunu öğrendiğini belirtmişti. Bundan iki yıl önce kendisiyle yaptığım söyleşi de Çetinel, “Hayatımda ilk kez LGBTİ nedir diye öğrendim ve sizleri tanıdım çok mutluyum” demişti. Gezi Merdivenleri, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın emriyle bir gecede gri rengine boyanmış ve ABD’nin seçkin gazetelerinden New York Times’da bu haberi sayfalarına taşımıştı. İstanbul’da bulunan LGBTİ ve kadın örgütleri başta olmak üzere sendikalar, siyasi partiler, meslek örgütleri ve çok sayıda sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Demircan’ı protesto etmişti. Gezi Merdivenleri’ni tek başına boyayan Hüseyin Çetinel, Belediye’nin griye boyadığı merdivenleri mahalle sakinlerinin de desteğiyle yeniden LGBTİ renklerine boyamıştı.

ABD, Kanada, Britanya, Yeni Zelanda ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde haber yapılan Gezi Merdivenleri’nin ardından Türkiye’nin her yerinden LGBTİ renklerine boyanan merdiven fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı. Diyarbakır’da bulunan Sanat Sokağı bir grup genç tarafından boydan boya rengarenge boyamıştı.