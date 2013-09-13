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Yaşam

Gezi hâkimi tutuklama kararını cebindeki 'flash disk'ten çıkardı

Gezi olaylarından tutuklanan şüphelilerin duruşmasının ardından hakim tarafından ilginç bir olay gerçekleşti, bir flashdisk’in içinde daha önce yazıldığı anlaşılan karar duruşma zaptına geçirildi

13 Eylül 2013 11:01

Gezi olayları sırasında tutuklanan iki şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi sırasında yasal değişiklik nedeniyle inceleme duruşmalı yapılıyordu. Ancak hâkim, “Daha önce çok dinledik” gerekçesiyle tutukluların getirilmesi talimatı vermedi. Bu nedenle duruşmaya sadece avukatlar katıldı. Avukatlar Saliha Şahin ve Murat Yılmaz’ın savunmalarının ardından hâkim cebindeki flaşdisk’i çıkartarak kâtibine verdi. Katip de flaşdisk’in içindeki daha önce yazıldığı anlaşılan kararı duruşma zaptına geçirdi. Hâkim, iki şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verirken avukatlar uygulamaya itiraz etti.

Ankara ’da yapılan gösteriler nedeniyle, TMK 10. Madde ile görevli savcılık, çok sayıda şüpheli hakkında ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçundan soruşturma başlatmış ve 35 kişi tutuklanmıştı. Ancak geçen sürede iki kişi dışında şüpheliler serbest bırakıldı.

Cezaevinde sadece, mahkemede “Arama kararında çok sayıda örgüt var, örgütü biz mi seçeceğiz yoksa siz mi atayacaksınız?” sözleriyle bilinen Erdal Kozan ve Mazlum Demir kaldı.İki şüpheli için tutukluluk incelemesi dün yapıldı.

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