Gezi eylemcilerini düşmana benzetmek ifade özgürlüğü sayıldı

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde Gezi Parkı eylemcilerini Çanakkale'de yurdu işgale gelmiş düşmana benzeten AKP Silivri İlçe Başkanı Dilek Demiral hakkındaki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

AKP Silivri İlçe Başkanı Dilek Demiral, bu yıl ilçede düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çanakkale’deki düşmanların başarısız olduğundan söz ederek, “Bunlar yıldılar mı, yılmadılar. Bunlar yine geldiler. Bunlar o gün topla tüfekle gelmediler. Bunlar yakın zamanda Gezi olayları ile Taksim’e geldiler. Değerli gençler, Taksim’de de vardı bu düşman. O düşman oradaydı. İşte onlar, o Çanakkale’de bizi almaya gelen ve o gün alamayan insanlardır” dedi. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Avukat Onur Cingil bu ifadeler üzerine Demiral hakkında “hakaret ve halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Demiral hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Kararda, “Şüphelinin sahip olduğu siyasi kimlik ve düzenlenen konferanstaki söz ve beyanlarının Anayasa ’nın 26. maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında kaldığı ve belirli bir şahsı hedef alarak onur, şeref ve saygınlığına saldırı amacıyla söylemediği” ifade edildi. Avukat Cingil de bu karara itiraz etti.