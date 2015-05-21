Gezi'nin 'palalısı' tanık polisin ifadesini beğenmedi: Senin DHKP/C'yle bir alakan var mı?

Gezi eylemleri sırasında göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi, davada tanıklık yapan polisin "Eylemciler bize saldırmadı ama Sabri Çelebi'nin müdürümüze saldırdığını gördüm" sözleri üzerine, sanık Çelebi "Senin DHKP/C'yle bir alakan var mı" diye bağırdı. Hakimin, 'duymadım' diyerek tutanağa geçirmediği sözler, Çelebi'nin "Evet ben sordum" demesi üzerine tutanaklara geçildi.

Gezi eylemleri sırasında Talimhane'de yaşanan olaylar sırasında elinde palayla göstericilere saldıran Sabri Çelebi'nin yargılandığı davada, polis memuru Ramazan Ezen 'tanık' sıfatıyla dinlendi. Olay sırasında Taksim'de görevli olduğunu anlatan Ezen, "Bana doğrudan sanıklar tarafından ve Gezi eylemcileri tarafından bir saldırı olmadı. Ancak sanık Sabri Çelebi'nin müdürümüz Kayhan Şahan'a saldırdığına tanık oldum. Elinde palayı sürekli sağa sola sallıyordu" dedi. Tanık polisin bu beyanı üzerine sanık Sabri Çelebi, tanık polise "Senin DHKP/C'yle bir alakan var mı?" dedi.

Tanık polis dinlendi

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada tutuksuz sanık Sabri Çelebi hazır bulundu. Diğer 3 sanık katılmadı. Müştekileri ise avukatları temsil etti. Duruşmada ilk olarak tanık polis memuru Ramazan Ezen dinlendi.

'Gezi eylemcilerinin doğrudan hedefi biz polisler değildik'

Ezen, Gezi eylemleri nedeniyle Taksim ve civarında görevli olduğunu anlatarak, "Divan Oteli'nin önündeydik. Bir ara imdat sesleri duyduk. Müdürümüz Kayhan Şahan, ben ve diğer polis memuru Ahmet Yeşilkaya olay yerine gittik. İki grup birbirlerine saldırıyordu. Gezi eylemcileri masa üzerindeki eşyaları ve sandalyeleri atıyorlardı. Huzurdaki sanığın elinde pala vardı. Yanındakilerin elinde ise beysbol sopasına benzer aletler vardı. Birbirlerine saldırıyorlardı. Ben elinde sopa olan kişileri engellemeye çalıştım. Müdürümüz de sanıkla ilgileniyordu. Bu arada müdürümüz elinden yaralandı. Arada kaldığımız için Gezi eylemcileri tarafından atılan sandalyelere maruz kaldık. Gezi eylemcilerinin doğrudan hedefi biz polisler değildik. Müdürümüzün yaralanması ve bulduğumuz bir fırsatta sanıkları olay yerinden uzaklaştırdık" dedi.

'Sabri Çelebi bir eylemciyi boğazından yaraladı'

Tanık polisin "Olaylar sırasında bir gezi eylemcisinin Sabri Çelebi tarafından boğazından yaralandığını da gördüm" demesi üzerine Çelebi'nin avukatı Turan Öner tanığa "Sen olayı gördün mü?"diye sordu. Tanık polis "Şu an yüz kişiyi getirseniz, ben boğazından yaralanan o kişiyi teşhis edebilirim" dedi. Çelebi'nin avukatının , "Eylemciler polislere de saldırdı mı?" diye sorması üzerine tanık polis, "Bana doğrudan sanıklar tarafından ve Gezi eylemcileri tarafından bir saldırı olmadı. Ancak sanık Sabri Çelebi'nin müdürümüz Kayhan Şahan'a saldırdığına tanık oldum. Elinde palayı sürekli sağa sola sallıyordu" dedi.

Sanıktan tanık polise: Senin DHKP/C'yle bir alakan var mı?

Tanık polisin bu beyanı üzerine sanık Sabri Çelebi, tanık polise "Senin DHKP/C'yle bir alakan var mı?" diye seslendi. Bu sözü duymayan mahkeme hakimi duruşmaya devam ederken, müşteki avukatı Hacer Yılmaz müdahale ederek, sanığın tanığa sarf ettiği sözün kayda geçmesini istedi. Hakimin 'ben duymadım' demesi üzerine duruşma salonunda tartışma çıktı.

Duruşmada 'DHKP/C' tartışması çıktı

Sanık avukatı müşteki avukatına "Sen provokatörlük yapıyorsun", müşteki avukatı ise "Duruşmayı siz mi yönetiyorsunuz" dedi. Daha sonra söz alan sanık Sabri Çelebi, "Evet bu soruyu tanığa ben sordum" deyince tanığa sarf edilen söz tutanağa geçirildi. Tanık polis bunun üzerine "Şaka mı bu. Ben Rizeliyim. Polis memuruyum. DHKP/C'li diyecek kadar düştünüz mü?" dedi.

Daha sonra taraf avukatlarının tüm tanıkların dinlenmesinin ardından beyanda bulunacaklarını belirtmesi üzerine duruşma Ekim ayına ertelendi.

Sanıkların 27 yıla kadar hapsi isteniyor

4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Ahmet Girgin, Şeyhmus Kırmızı ve Murat Ertik'in 'Kasten yaralama' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 9 yıl 9 aydan, 27 yıla kadar hapsi talep ediliyor.