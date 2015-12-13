Gezi eylemcilerine karakolda eziyet eden polise disiplin cezası

İzmir'de, Gezi Parkı olaylarının yıldönümüne katıldıkları için yargılanan 63 kişiye, gözaltına alındıkları polis karakolunda dayak görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Görüntülerdeki kabul edilmeyecek fiil içerisindeki polis memuru hakkında emniyet teşkilatı disiplin tüzüğünün ilgili maddesince işlem yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmış ve disiplin cezası, ilgili görevliye tecziye edilmiştir' denildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, geçen yıl haziran ayında, Gezi Parkı olaylarının yıldönümü protestolarına katıldıkları için gözaltına alınan 63 kişi için, İzmir 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'kolluk gücüne mukavemet, gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, mala zarar verme' suçlamalarıyla dava açıldı. Dava dosyasına polisin gönderdiği görüntüler ise, gözaltılardan sonra Kantar Polis Karakolu'nda, yaşanan dayak olaylarını, gözler önüne serdi.

Valilikten açıklama geldi

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra İzmir Valiliği de açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama, 'Gezi olaylarının ilimizde 31 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen yıldönümü protestolarına katıldıkları ve bazı kişilerin direnme, etrafa yıkıp yakıp zarar verme gerekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kantar Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alınmaları esnasında Polis Merkezindeki görevlilerce şiddete ve kötü muameleye maruz kaldıklarına ilişkin olarak bazı haber kanalları ile basın - yayın organlarında değişik içerikteki haberlere yer verildiği görülmüştür.

Bu görüntüler ve yapılan şikayet çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Valiliğimizce, 30 Haziran 2014 tarihinde disiplin soruşturması açılmış olup, soruşturmacı tarafından 06 Temmuz 2015 tarihinde hazırlanan disiplin soruşturması raporunda, görüntülerdeki kabul edilmeyecek fiil içerisindeki polis memuru hakkında emniyet teşkilatı disiplin tüzüğünün ilgili maddesince işlem yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmış ve disiplin cezası Polis Disiplin Kurulu Kararı ile karar altına alınarak ilgili görevli tecziye edilmiştir.

Adli yönden de ilgili savcılıkça soruşturma devam ettirilmekte olup, meydana gelen ve hiçbir şekilde tarafımızca tasvip edilmeyecek olayla ilgili işlemler tarafımızdan zamanında yapılmıştır, adli makamlardaki süreçte ayrıca takip edilmektedir' denildi.