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Gezi eylemcilerine polis eziyetinin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de 1 Mayıs 2014'te, Gezi'nin birinci yıldönümüne katılan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 63 kişi hakkında dava açılmıştı

11 Aralık 2015 19:41

Gezi olaylarının yıldönümüne katıldıkları için yargılanan 63 kişinin, gözaltına alındığı Kantar Polis Karakolu'ndaki işkence görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de, Gezi Parkı olaylarının 31 Mayıs 2014 günü, birinci yıldönümüne katılan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 63 kişiye, 'Kolluk gücüne mukavemet, gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ve mala zarar verme' suçlamalarıyla İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Geçen hafta görülen davada, Konak ilçesi Kantar Polis Merkezinde, polislerin kelepçeli kişilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sivil ve üniformalı polisler, sokakta gözaltına aldıkları eylemcileri Kantar Polis Merkezine getirmeye başlıyor.

Bazı eylemciler ters kelepçe yapılarak, polis merkezinin ortasına yüz üstü yatırılıyor. Yer yetmeyince gözaltındakiler üst üste yatırılıyor. Bu sırada, sivil ve resmi polis ekipleri, yerde yatanları darp etmeye başlıyor. Tekme, tokat, cop, yumruk kullanan polis, bazı göstericilerin de kafasından tutup betona vuruyor. Kimisini de yaka paça kaldırıp yere atıyor. Erkekler yerde yatırılırken kadın göstericileri koltukta oturtuyorlar. Bir sivil polis ise darp ettiği bir göstericinin 'kafasına' oturarak dinleniyor. İşlemleri tamamlanan göstericiler polis merkezinden çıkarılırken güvenlik kamera görüntülerine bir polisin kova ve paspas getirerek yerlerdeki kanları temizlediği görülüyor. 

 

"Polis kendisini ihbar etti"

 

Davayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlardan Dinçer Çalım, görüntülerin polisin delil olarak dava dosyasına koyulduğunu söyledi. Dinçer Çalım, "Biz karakolda işkence olduğunu o zaman da söylemiştik ama bir işlem yapılmadı. Şimdi otaya çıkan bu görüntülerle, polis kendisini ihbar etmiş oldu. Artık bu görüntülerden sonra polise mukavemet suçlaması kalmamıştır. Burada işkence vardır" dedi.

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