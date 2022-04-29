Gezi Davası'nda verilen kararı eleştirmesinden sonra vali eşi merkeze çekilen Hüseyin Kocabıyık: Ciddi bir hukuk sorunu var, bu çok açık, inkâr edemeyiz

Gezi davasında verilen hapis cezalarını eleştirmesinin ardından Uşak Valisi olan eşi Funda Kocabıyık’ın merkeze çekilmesini değerlendiren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, “Gezi Davası hakkındaki düşüncemde aynı yerdeyim. Ciddi bir hukuk sorunu var. Kararın oluşturulmasında ve kararı oluşturan kişilerde sorun var. Bu çok açık, inkâr edemeyiz. Bunu dün de söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim” dedi. Hüseyin Kocabıyık, eşinin görevden alınmasında ise attığı tweetlerin etkili olduğunu düşünmediğini söyledi.

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 26 Nisan’da sosyal medya hesabı üzerinden Gezi Davası kararını ve 2019 İstanbul seçimlerinin iptalini eleştiren paylaşımlar yaptı. Hüseyin Kocabıyık bu gelişmelerin AKP’nin kurucu değerlerine aykırı olduğu ifade etti. Kocabıyık’ın paylaşımının ardından eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Eski AKP’li milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası kararına dair düşüncelerini, eşinin İçişleri Bakanlığı emrine alınma kararını Odatv’ye değerlendirdi.

Hüseyin Kocabıyık, İstanbul seçimlerinin iptalinin doğru olmadığını ifade ederek, “AK Parti’nin kurucu ilkelerinde biz böyle durumlara karşı çıktık. AK Parti içerisinde siyaset yapıyorum. Parti içerisinde ‘adalet’ kavramını bugün tartışmaya açmak isteyen insanlar var bunu da görelim” diye konuştu.

"Ciddi bir hukuk sorunu var"

Gezi Davası kararıyla ilgili yaptığı paylaşımın arkasında olduğunun altını çizen Hüseyin Kocabıyık, kararın oluşturulmasında hukuki bir sorun olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gezi Davası hakkındaki düşüncemde aynı yerdeyim. Ciddi bir hukuk sorunu var. Kararın oluşturulmasında ve kararı oluşturan kişilerde sorun var. Bu çok açık, inkâr edemeyiz. Bunu dün de söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim.”

"Benim attığım tweet'lerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum"

Hüseyin Kocabıyık eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın İçişleri Bakanlığı emrine alınmasının yaptığı paylaşımla ilgili olmadığını düşündüğünü ifade ederek “Eşimin görevden alınması tamamen Sayın Bakanın ve Cumhurbaşkanının takdiridir. Benim attığım tweet'lerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ankara’ya çekilmesi idari bir tasarruftur” şeklinde konuştu. Kocabıyık, “Türkiye’de bugüne kadar değişim ve dönüşümleri yapan insan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye’nin yeni bir demokrasi hamlesi yapması gerekiyor. Bunu yapacak güç ve karizma da Cumhurbaşkanı’nda var" ifadelerini kullandı.

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