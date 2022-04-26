Eski AKP milletvekilinden iktidara Gezi eleştirisi: Menderes'i ipe çeken zalim hakimlerin benzerleri şimdi vicdansız hükümler kuruyorlar

AKP'nin eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, tartışmalı Gezi Davası kararlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile AKP'yi eleştirdi. Kocabıyık mesajında, "Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

25. ve 26. Dönem AKP'den İzmir Milletvekili seçilen Kocabıyık, Gezi Davası kararlarından ötürü iktidarı eleştiren mesajlar yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocabıyık şu ifadeleri kullandı:

"Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar." dedi.

Hüseyin Kocabıyık, "Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz." diye yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kocabıyık'ın gönderisine, "Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Parkı Davası kararından ötürü iktidarı sertçe eleştiriyor. Kocabıyık’ın eşi Funda Hanım, şu an Uşak Valisi." ifadelerini yazdı.