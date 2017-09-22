Geyik boynuzundan yaptığı eserlerle sergi açtı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Mihalıççık İlçesi Ilıcalar Mahallesi Muhtarı 58 yaşındaki Yurttaş Ayaş, geyik boynuzundan yaptığı insan ve hayvan figürü eserleriyle sergi açtı.

Daha önce Mihalıççık İlçesine bağlı köy olan Ilıcalar Mahallesi\'nin muhtarı Yurttaş Ayaş, 17 yıl önce hobi olarak geyik boynuzlarından çeşitli figürler yapmaya başladığını söyledi. Geyik boynuzlarını çobanların ve ormana yakın köylerde yaşayanların bulup kendisine getirdiğini belirten muhtar Ayaş, kendisinin de boynuzu getirenlere bir miktar para ödediğini anlattı. Ayaş, geyik boynuzundan yaptığı figürlerle Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi\'nde sergi açtı. 207 eserin yer aldığı sergi ilgi gördü. Sergi 4 gün süreyle izleyicilere açık tutulacak.

Geyik boynuzundan eserler yapmaya başladığında köylülerin kendisi için \"Muhtar oyuncaklarla uğraşıyor\" dediklerini söyleyen Yurttaş Ayaş şöyle konuştu:

\"Bu tür figürler geçmişte fildişinden yapılıyormuş. Ben de geyik boynuzunu keşfettim. Geyik boynuzunu fildişi gibi çok dayanıklı olduğu için tercih ettim. Geyik boynuzlarını çobanlardan ve dağ köylülerinden satın alıyorum. Figürlerime kartaldan başladım. Çünkü kartal hayranıyım. Sonradan insan ve hayvan figürlerine yöneldim. Kimseden yardım almıyorum. Atölyem yok. Geyik boynuzu, çok dayanıklı ve zor işlenen bir malzeme. Bazı eserleri 3 ayda zor tamamlayabiliyorum.\"



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