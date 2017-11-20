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Yaşam

Geyik avlamak isteyen avcılar kendilerini yaraladı

Wisconsin'daki geyik sezonunun ilk gününde 3 kişi kendi silahından çıkan kurşunun tadına baktı

20 Kasım 2017 15:59

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki ‘geyik sezonu’nun ilk gününde 3 avcının kendilerini yaraladığı duyuruldu.

Associated Press’in haberine göre yetkililerden yapılan açıklamada, ilk kazanın cumartesi sabah saatlerinde gerçekleştiği belirtildi. Doğal Kaynakların Korunması Departmanı’ndan muhafız Mark Little, 49 yaşındaki bir erkeğin üzerinde çalıştığı tüfeğiyle kendisini sağ bileğinden vurduğunu ifade etti. 

Diğer bir kaza ise birkaç saat sonra yaşandı. Yine 49 yaşındaki bir başka kişi, kamyonetindeyken gördüğü geyiği vurmaya çalışırken silahın ateş alması sebebiyle kendisini bacağından vurdu. 

WSAW-TV’nin duyurduğu son kazada ise 51 yaşındaki bir kişi, eğildiğinde bacağına takılı silahın ateşlenmesi sebebiyle yaralandı. 

Wisconsin eyaletindeki geyik sezonunun 26 Kasım’a kadar sürmesi bekleniyor. 

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