Geyik avı ihalesine karşı hayvanseverlerin tepkisi büyüyor: #GeyiklerÖlmesin, #KızılGeyiklereDokunma ve #AvCinayettir etiketleri açıldı

T24 Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile Eskişehir’de 18 kızıl geyiğin vurulacağı haberine hayvanseverlerden tepkiler gelmeye başladı.

Hayvanseverler verilen karara karşı tepkilerini sosyal medyada açılan #GeyiklerÖlmesin, #KızılGeyiklereDokunma ve #AvCinayettir etiketleri altında gösterdi.

TIKLAYIN:Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak

Sosyal medyada tepki gösterenler arasında Vegan Derneği Türkiye, Kuzey Ormanları Savunması, Kazdağları Kardeşliği gibi hesaplar da yer aldı.

Vegan Derneği Türkiye yaptığı paylaşımda, ''Can almak için hevesli avcıları değil, hayvanları ve doğal yaşam alanlarını koruyun. Bugün de hepimiz #GeyiklerÖlmesin diyoruz. Eskişehir ile birlikte Türkiye çapındaki tüm av ihaleleri iptal edilsin. @TCTarim'' dedi.

Kuzey Ormanları Savunması ise ''#Eskişehir’de 18 geyik canımızın daha katli için ihale açtılar. İhale için 513 bin lira bedel biçildi. Ağır tahrip altındaki Türkiye yabanı, bir de hasta ruhların hedef tahtası yapılamaz. Sporu, turizmi, ihalesi olmaz #AvCinayettir yasaklanmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

Kazdağları Kardeşliği de ''Durmuyorlar! Eskişehir'de 20 Temmuz'da 18 kızıl geyiğin öldürülmesi için ihale yapılacak. Bizler #avcinayettir yasaklanmalıdır diyoruz, onlar para için can almaktan vazgeçmiyorlar. İhaleyi iptal edin, avcılığı yasaklayın! #KızılGeyiklereDokunma'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Geyik avı ihalesine karşı Change.org üzerinden ''Avcılık Cinayettir! Geyik Avı İhaleleri İptal Edilsin! Avcılık Komple Kaldırılsın!'' şeklinde bir kampanya başlatıldı ve 4 bin imzaya ulaşıldı.

Daha önce de Tunceli'de dağ keçilerinin avlanabilmesi için ihale açılmıştı. Gelen tepkiler üzerine ihale iptal edildi.

TIKLAYIN: Tepkiler sonuç verdi; Tunceli'de dağ keçilerinin avlanması için açılan ihale iptal edildi