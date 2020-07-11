Tepkiler sonuç verdi; Tunceli'de dağ keçilerinin avlanması için açılan ihale iptal edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli'de dağ keçilerinin avlanabilmesi için açılan ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada sosyal, inanç ve kaçak avcılık açısından yerinde yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak rapora göre hareket edileceği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'nün, Tunceli’de kutsiyet atfedilen dağ keçilerinin avlanabilmesi için açtığı ihale kamuoyundaki tepkilerin ardından iptal edildi.

Tunceli’nin Aliboğazı ve Salördek bölgesinde 5, Darıkent ve Gökçek bölgesinde 5, Büyükyurt ve Çıralı bölgesinde 5 ve Derindere ile Kocatepe bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 17 dağ keçisinin katledilmesinin planlandığı ihalenin 13 Temmuz günü yapılacaktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihalenin iptaline ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: