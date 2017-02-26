Gevende, 'Kırınardı’yla 28 Şubat'ta Babylon'da

Özgür müziğin sıra dışı grubu Gevende ‘Kırınardı’ ile 28 Şubat'ta Babylon’da albümün ilk konserini verecek.

Gevende, deneysel yaklaşımı, kendine özgü doğaçlama tarzı ile yerli müzik sahnesinin özgün ve aranan grupları arasında kabul ediliyor.

Gitar ve vokalde Ahmet Kenan Bilgiç, basgitarda ve geri vokalde Okan Kaya, vurmalılarda Gökçe Gürçay, viyolada Ömer Öztüyen ve trompette Serkan Emre Çiftçi’nin yer aldığı, beş kişilik ekip Gevende, müzik hayatına 2000 yılında Eskişehir’de başladı.

Grup, Gevende ismini 2002’den sonra kullanmaya başladı.

Gevende, Kürtçe’de çalgıcı anlamına geliyor. Gevende, İran'da evlerde, Nepal'de otobüs üstünde, kuzey kutbunda bir şapelde, teknede, mozolede, un fabrikasında, sokaklarda ve birçok farklı yerde canlı performanslar sergiledi.

Gruptakiler, Erkan Oğur, Arto Tunçboyacıyan, Tony Gatlif, Kusturica, Esbjörn Svensson Trio ve Michael Brook gibi isimlerden etkilendiklerini söylüyorlar.

GameX 2013’te ‘En İyi İndie Oyun’ ödülünü kazanan ‘Monochroma’ adlı bilgisayar oyunun müziklerini hazırlayan grup, 2014 Mayıs’ında oyunla aynı adlı bir soundtrack albümü yayımladı.

Grup, 'Kırınardı' albümünün hikayesinin, Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler’inde de sorulan “Bir kentin mutluluğu, her gün bir kızın işkence görmesine bağlı olsaydı, o kentin halkı ne yapardı?” sorusundan yola çıktığını söylüyor.

Gevende resmi açıklamalarında, yeni albümün ruhunu “Gitmek ve kalmak arasındaki ikilemden, yaşadığımız mekanda üretmeye ve aslında mücadele etmeye odaklanarak bir çıkış yolu arama hali” cümlesiyle anlatıyor.



