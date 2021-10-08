Getir ve BiTaksi'den işbirliği: GetirBiTaksi

Getir ve BiTaksi iş birliğine konusunda anlaştı. BiTaksi, kendi uygulamasına ek olarak Getir'in servisleri arasına eklendi ve GetirBiTaksi hizmete başladı.

Farklı hizmetlerle servis alanını genişletmeyi sürdüren Getir, BiTaksi ile stratejik iş ortaklığı yaptı. Hayata geçirilen çalışma ile Getir'in hizmetlerine bir yenisi eklendi ve GetirBiTaksi hizmete başladı.

Kullanıcılar, BiTaksi uygulamasına ek olarak artık Getir'in içinde yer alan GetirBiTaksi'den de bulundukları yere kolayca taksi çağırabilecek. Getir'in altıncı hizmeti olarak konumlandırılan GetirBiTaksi, BiTaksi'nin hizmet verdiği İstanbul ve Ankara'daki kullanıcıların hizmetine açıldı. GetirBiTaksi, gelecek dönemde öncelik büyükşehirler olmak üzere Getir'in hizmet verdiği diğer illerde de hizmete başlamayı planlıyor.

Getir, daha önceden BiTaksi'ye yatırım yapmış ve yüzde 35,6'lık hisseyle ortak olmuştu. İki markanın güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği GetirBiTaksi ile iş birliği bir adım ileri taşınmış oldu. Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli stratejik yatırımlar yapan Getir, BiTaksi hamlesi ile çoklu servis vizyonu için önemli bir adım daha atmış oldu.