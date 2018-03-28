'GetContact' da dahil; rehber uygulamaları hakkında inceleme başlatıldı

Telefon numarasından isim veya isimden telefon numarası sorgulamaya imkan veren rehber uygulaması GetContact'in hızla yaygınlaşması kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. GetConcact adlı uygulamanın da arasında bulunduğu 25 uygulama hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

BTK'dan uyarı

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da söz konusu uygulama ile ilgili uyarıda bulundu.

BTK Başkanı Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Rehberlik hizmeti veren uygulamalara yönelik şikâyetlerin artması üzerine BTK’nın konuyu gündemine alması bekleniyor.

4.5 milyar sorgulama

Sputnik'te yer alan habere göre rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme sayısı 100 milyonları buluyor. Söz konusu uygulamalardan GetContact, Apple'ın AppStore uygulama marketinde popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Google Play'de ise 10 milyona yakın kişinin indirdiği GetContact uygulamasıyla şu ana kadar 4.5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.

Telefon sorgulaması yapabilmek için indirilen uygulamalarla sisteme giriş yapmak ve arama ekranına numarayı yazarak sorgulama tuşuna basmak yeterli oluyor. Bu uygulamalar, kişilerin rehberlerde nasıl kayıtlı olduğunu göstermesinin yanı sıra kullanıcıya istenmeyen aramaları engelleme özelliği sunuyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, rehberlik hizmeti veren internet siteleri veya uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmasına karar vermişti. Kurumca 25 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında söz konusu internet sitesi ve uygulamaların faaliyetlerine son vermemesi halinde buralara erişimin engellenmesi adına yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağı bildirilmişti.