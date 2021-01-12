Geri sayım başladı: Koronavirüs aşısı olacaklara ONAM formu imzalatılacak

Çin’den getirilen 3 milyon dozluk koronavirüs aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki analiz sonuçlarında sona gelinirken aşıları taşıyacak TIR’lar da hazırlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan dün aşı kampanyasının Perşembe veya Cuma günü başlayacağını duyurdu. Öte yandan aşı yapıalcak olanlara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak. Aşılama önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, emniyet mensupları, öğretmenler, huzurevi çalışanlarına yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Çin’den sipariş edilen 3 milyon doz Coronavac aşısının 30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye getirildiğini ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’na sevk edilerek, analiz sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Analiz sürecinde 14 günlük sürenin sonuna gelindi.

TİTCK’nın aşının güvenliği ve etkinliğiyle ilgili onayı vermesi durumunda önümüzdeki günlerde Ankara’daki ana depodan soğuk hava deposu bulunan TIR’larla illere dağıtım ve aşılama başlayacak.

TIKLAYIN - Erdoğan: Perşembe veya cuma aşılama kampanyamız başlamış olacak

Aşıları taşıyacak TIR’lar hakkında Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderilecek aşıların taşınacağı TIR’ların tanıtımını da yaptı. Aşılarda soğuk zincir her zaman korunacak. Coronavac aşısı için 2-8 derecelik sıcaklık gerekiyor. İllere dağıtım yapacak TIR’larda ısı bu derecenin altına düşmeyecek. Ayrıca TIR’larda, soğuk zincirin bozulma ihtimaline karşı da gerekli önlemler alınacak. Bu konuyla ilgili TIR’larda bir uyarı sistemi bulunacak.

Aşılama prosedürü nasıl?

Türkiye’de sağlık personeli sayısı yaklaşık 1.5 milyon. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısının sağlık personeline uygulanması planlanıyor. Ancak ilk doz yapıldıktan sonra, Çin’den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda bağışıklama hızlandırılarak, sağlık personeli ikinci dozu olmadan, 65 yaş üzeri vatandaşlar da aşılanmaya başlanacak.

İki doz arasındaki sürenin açılmasına, yani 28 gün olmasına Bilim Kurulu karar verdi. İnaktif aşılarda iki dozun arası ne kadar açılırsa, o kadar etkin olduğu belirtiliyor.

Aşı olacaklara rıza formu

Aşı yapılanlara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak. Rutin olarak yapılan 13 aşıda alınmayan bu belgenin, salgın döneminde acil aşılama kararı alınması ve bu aşıların henüz ruhsat almamaları nedeniyle sorumluluğun vatandaşla paylaşılması için gerektiği öğrenildi.