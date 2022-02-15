Geri gönderme merkezinde polis şiddeti sonucu ölüme 'basit yaralama'dan 5 ay ceza

27 Mayıs 2014'te, Van Emniyeti Yabancılar Şubesi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde polis memuru S.O.’nun darp etmesi sonucu beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren 17 yaşındaki Lütfullah Tacik davasının karar duruşması görüldü. Mahkeme, polis memuru S.O.’ya “basit yaralama” suçundan 5 ay hapis cezası verdi, cezayı erteledi. Davada yargılanan diğer polis memuru H.Ö.Ö.’nün ise beraatine karar verildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Van Geri Gönderme Merkezi'nde 17 yaşındaki Lütfullah Tacik'in, 27 Mayıs 2014'te polisler tarafından darp edilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından 2 polis hakkında açılan davanın 25'inci duruşması görüldü. Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Tacik’in aile avukatı Mahmut Kaçan katılırken, Tacik’in ölümüne ilişkin yargılanan sanık polis S.O. ile "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla yargılanan sanık polis H.Ö.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan avukat Mahmut Kaçan, polislerin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Polis memuruna verilen 5 ay ceza ceza ertelendi.

Ardından karar veren mahkeme, polislerden S.O.’ya “basit yaralamadan” 5 ay hapis cezası vererek, cezayı erteledi. Diğer sanık polis memuru H.Ö.Ö'ye ise “görevi ihmal” suçundan beraatına karar verildi.

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