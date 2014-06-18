Yabancılar Şubesi'nde polis tarafından dövülen Afgan çocuk öldü

Iğdır’dan Türkiye ’ye girerken yakalanan 17 yaşındaki Lütfullah Tacik adlı Afganistanlı çocuk iddiaya göre, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde S.O. adlı polis memuru tarafından “yaşını yanlış söylediği” gerekçesiyle dövüldü.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, Tacik, 31 Mayıs’ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis S.O’nun hâla ifadesinin alınmadığı öğrenildi. Savcılık, olay yerindeki kamera kayıtlarına el konması için Van Edremit Polis Merkezi Amirliği’ni görevlendirdi. İncelemede, sadece olay yerine bakan güvenlik kamerasının ‘arızalı olduğu ve görüntü kaydetmediği’ tespit edildi.

Avukat Mahmut Kaçan’ın verdiği bilgiye göre, 16 Mayıs’ta Iğdır’ın Aralık ilçesinde, jandarmanın yaptığı insan kaçaklığı operasyonunda 21 Afganistanlı mülteci yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu Afganlar, sınır dışı edilmek üzere Iğdır Emniyeti Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Grup içerisinde, 1997 doğumlu Lütfullah Tacik ve 1974 doğumlu kuzeni Seyadat Tacik de vardı. 26 Mayıs’ta, Lütfullah Tacik’in de içinde olduğu 7 çocuk, ‘sınır dışı işlemleri bitinceye kadar muhafaza edilmeleri’ için Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne (ÇOGEM) götürüldü. Bir gün sonra, 27 Mayıs’ta, polis “bulaşıcı hastalık taraması ve yaş tespiti” için çocukları alıp Geri Gönderme Merkezi’ne geri götürdü.

O gün saat 09.00’da, 7 Afgan çocuk kantinde otururken iddiaya göre, Yabancılar Şube Müdürlüğü Yasadışı Göç ve İnsan Ticareti Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru S.O., Tacik’i yanına çağırdı. “Niye yaşını yanlış söylüyorsun!” diye bağıran S.O., Tacik’i yumruk ve tokatla dövdü. Arkadaşlarının anlatımına göre masaya döndükten sonra başını masaya koyan Tacik’in ağzından beyaz bir sıvı geldi. Tacik, hastanede 31 Mayıs’ta öldü.

1 Haziran’daki otopsisinde, ‘saçlı deri altında 2 cm’yi bulan, yer yer kanamalı ve lezyonlu alanlar’, beyin açıldıktan sonra ağır ödemli kanama ve beyin kanaması belirlendi. Avukat Kaçan’ın verdiği bilgiye göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Afganistan Başkonsolosluğu’na gönderdiği yazıda, Tacik’in “beyin kanaması geçirdiği ve lösemi hastası olduğunu” ifade etti.

Kameralar yine bozuk!

Savcılık, olay yerindeki kamera kayıtlarına el konması için Van Edremit Polis Merkezi Amirliği’ni görevlendirdi. İncelemede, sadece olay yerine bakan güvenlik kamerasının ‘arızalı olduğu ve görüntü kaydetmediği’ tespit edildi. Avukat Kaçan, S.O.’yu teşhis eden tanık 6 çocuğun sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olduğun vurgulayarak, “Bu çocuklar sınır dışı edilirse eldeki tanıklar da yol edilmiş olacak” diyor. Savcı İhsan Türkoğlu ise soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Yabancılar Şube Müdürü Süleyman Özgür Özdamar da konuşmak istemediğini belirtti. Uluslararası Af Örgütü de Tacik'in ölümüne ilişkin resmi kurumlarla temas kurmaya hazırlanıyor.