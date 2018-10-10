“Gereksiz yere kullanılan kas gevşeticiler hastalığın seyrini değiştiriyor”

İstanbul, (DHA) -AŞIRI kas gerginlikleri ciddi kas yaralanmalarına neden olabiliyor. Ağrı ve spazmları gidermek için kas gevşeticilerin fazla kullanıldığını ve bu durumun başka sorunlara sebebiyet verdiğini ifade eden Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Böyle bir sorun bizim manuel olarak adlandırdığımız, terapistin elleriyle tedavi edebilir. Fakat kişiler çok fazla ilaç kullandığında, yan etkilerle ve hastalığın seyri değiştiğinde meydana gelen sorunlarla mücadele etmek durumunda kalabilir” dedi.

Kas gerginliğinden kaynaklanan ağrıyı azaltmak için iki seçenek olduğunu dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Çağıl Ertürk, “Bu yöntemleri doğal ve tıbbi olarak ayırabiliriz. Bu noktada biz fizyoterapistler doğal bir yöntem olarak manuel tedavi yöntemlerinden yararlanıyoruz. Manuel tedavi yöntemleri el ile yapılan bütün tedavi yöntemlerini kapsar ve uygulamanın etkili olabilmesi için anatomi bilgisine ve etkili el becerisine ihtiyaç vardır” diye konuştu.

“KASIN ORİJİNAL FORMUNA GERİ DÖNDÜRÜLMESİ GEREKİR”

Kasların fizyolojik olarak iyileşme sürecini tamamlarken kendi yapısında bazı değişiklikleri de beraberinde getirdiğini Ertürk, “Yaralanmış bir kas normal iyileşme sürecini tamamlamış olsa bile kasın elastikiyetini ve fonksiyonunu geri kazandıramadığımız takdirde günlük yaşantıda kendini belli eden ağrıları devam eder. Bu nedenle uygulanan yöntemlerle kasın orijinal formuna geri döndürülmesi gerekir” dedi.

“KAS GEVŞETİCİLER BİLİNÇSİZCE KULLANILIYOR”

İnsanların günümüzde, doğal yöntemlerle geçebilecek bir yaralanma ve ağrıya sahip olsalar bile genellikle tam olarak ne yapacaklarını bilemedikleri için kendi belirledikleri şekilde tıbbi yöntemlere başvurduklarını belirten Öztürk, “İnsanlar kendi tedavilerini kendileri planlıyor ve sonucunda gerçek şifaya kavuşamıyorlar. Bilinçsiz medikal tedavi kullanımının başında ağrı ve kas spazmlarını gidermek için kullanılan kas gevşetici ilaçlar geliyor. Kişiler bilinçsiz kullanım sonucunda birçok ilaçta olduğu gibi bunlarda da çeşitli yan etkilere maruz kalıyor. Uyuşukluk, baş dönmesi, ağız kuruluğu, üriner retensiyon ve olası bağımlılık bu ilaçların bilinen yan etkileri arasında” ifadelerini kullandı.

“FAZLA İLAÇ KULLANIMI İLE BASİT BİR HASTALIK SEYİR DEĞİŞTİREBİLİR”

Manuel terapistlerin başvurduğu doğal yöntemlerin insanın doğasına uygun, bedenin kendi kendini iyileştirebileceği bir seyir izlediğine vurgu yapan Fizyoterapist Çağıl Öztürk, şöyle konuştu:

“Hamile bir kadını düşündüğümüzde gebeliğin ilerleyen aylarında değişen fiziksel görünümle birlikte kas-iskelet problemleri kendini gösteriyor. Gebelikte bazı ilaçların kullanımı da mümkün olmadığından kişi keyifle geçirmesi gereken bu süreci ağrılarla ve inaktif olarak geçirmek zorunda kalıyor. Bazen kas ağrısı olarak kendini gösteren ağrılar, aslında iç organ ya da çok derinde yer alan yapılardan kaynaklı olabilir ve kendini yansıyan ağrı olarak vücudun çeşitli bölgelerinde gösterebilir. Aslında böyle bir sorun manuel terapistin elleriyle tedavi edebilir. Fakat kişiler çok fazla ilaç kullandığında, yan etkilerle ve hastalığın seyri değiştiğinde meydana gelen sorunlarla mücadele etmek durumunda kalabilir.”

“DOĞAL YAĞLARLA DA AĞRILAR GİDERİLEBİLİR”

Fizyoterapist Öztürk, kas gevşetici etkisi olan doğal yağlar hakkında da bilgiler verdi. Arnika yağının antienflamatuar etkisinin olduğunu belirten Öztürk, “Yağ ödem ve iltihap azaltarak, beraberinde de ağrıları yok ediyor. Ülkemizde öküzgözü, dağ tütünü, masti çiçeği gibi adlarla da adlandırılıyor” dedi.

Nane yağının, fibromiyalji ve miyofasiyal ağrı sendromu olan hastalarda ağrıyı hafiflettiğini vurgulayan Öztürk, “2009’da yapılan bir çalışmada, nane yağının hem müthiş bir ağrı kesici hem de kas gevşetici olduğu ortaya çıktı. Susam yağı da Güney Asya’da oldukça popüler şifa bulmak amaçlı kullanılan bir yağ. 5 bin yıl öncesinde bile susam yağının tedavi amaçlı kullanıldığını söylemek mümkün. Vücutta en hızlı emilen ve cilt altı dokularına absorbe olan yağlardan biri olarak bilinen susam yağı, antienflamatuar özelliği sayesinde vücudun içinde ya da dışında oluşan iltihaplı bölgelerin hızla iyileşmesine destek veriyor” diye konuştu.

“LİSANSLI BİR TERAPİST AĞRIYI HAFİFLETEBİLİR”

Doğal yağlarla vücut anatomi ve fizyolojisini bilen bir fizyoterapist sayesinde, hasarlı bölgeye yapılan doğru masaj teknikleriyle, vücuda zarar verecek oranda ilaç kullanmadan ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu vurgulayan Öztürk, lisanslı bir terapistin, cerrahi veya diğer müdahalelere ihtiyaç duymadan gerginliği ve ağrıyı hafifletebileceğini belirtti.

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