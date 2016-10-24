Gereksiz ya da faydası az tedaviler

İngiltere'de, Tıp Okulları Akademisi üyesi doktorlar 40'a yakın gereksiz tedavi yöntemini sıraladı.

Basit bir kemik kırılmasından kanser gibi ölümcül hastalıkların tedavisine kadar, işe yaramayan veya çok az etki yaratan yöntemlerin listesi yapıldı.

Listeye göre 45 yaş üstü kadınlara menopoz teşhisi koyulması için kan testi yapılması gerekmiyor. Bel ağrısı olan hastalara röntgen çekilmesi de işe yaramıyor.

Doktorların her yıl yenilerini ekleyecekleri liste, izlenen bazı rutin tedavi yöntemlerinin gereksiz olduğunun altını çiziyor.

Sağlık alanında pazar araştırması yapan İngiliz Medix şirketinin yaptığı araştırmada 11 farklı tıp dalından 500 uzman doktora gereksiz gördükleri 5 tedavi yöntemi soruldu.

Listede maddelenen yöntemlerden bazıları şunlar:

Kesikleri temizlemek için yara bandına gerek yok, temiz su yeterli.

Çocuklardaki ufak tefek kemik çatlakları için alçı gerekli değil.

Bronşiti olan çocuklar kendi kendilerine iyileşebilirler.

Anne normalden yüksek komplikasyon riski bulundurmadığı sürece bebeğin kalp atışlarının gözlemlenmesi gerekmiyor.

Kemoterapi kanserin semptomlarıyla savaşabilse de, hastalığı tamamen iyileştirmek konusunda çözüm değil ve aslında hastalığın son zamanlarında daha fazla soruna neden oluyor.

Prostat sorunlarının rutin kontrolünde kullanılan testler ömrü uzatmıyor ve daha fazla endişeye sebep olabiliyor.

Tıp Okulları Akademisi sözcüsü Susan Bailey, "Bu tür yöntemler boşuna zaman alabiliyor, daha kolay ve güvenli seçenekler olduğuna göre neden onları seçmiyoruz? Durup düşünmeli ve en iyi tedavi yöntemini bulmaya çalışmalıyız" diyor.

Hastalar ve doktorlar arasındaki iletişim

İngiltere'de yürütülen "Choosing Wisely" (Akıllıca seçmek) kampanyası da yapılan araştırmalara dayanarak hastalarla doktorları arasındaki iletişimi arttırmayı hedefliyor.

Hastalara doktorlarının önerdiği tedavilerle ilgili sorular sormaları öneriliyor.

Bunlardan bazıları da şöyle sıralandı: