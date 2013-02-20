Gereksiz vitamin kullanımı kanseri tetikleyebilir

Yapılan araştırmaya göre, fazladan alınan her vitamin aralarında kanserin de bulunduğu çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeltekin Demirel, vitaminlerin ilaç olarak yaşlılıkta ya da çocuklukların hızlı büyüdükleri dönemlerde kullanılmasının daha uygun olduğunu söyledi.

Fazladan alınan her vitaminin vücuda ciddi düzeyde zarar verebileceğini söyleyen Prof. Dr. Demirel, ''Vitaminler ilaç yoluyla uzun süreli alındığında kusma, halsizlik, yorgunluk ve sinirsel hastalıklara neden olabilir. Kas ağrıları, kramplar gibi sorunlar çıkarabilir. E vitamininin düzenli olarak alımının erkeklerde prostat kanseri riskini artırdığı, C ve E gibi multivitaminlerin bir arada alındığında akciğer kanseri riskini artırdığı, A vitamininin fazla alınmasının körlüğe yol açabildiği gözlenmiştir'' dedi.