Gereksiz korna çalan sürücülere 13 bin 104 lira ceza uygulandı

Adana polisi, gereksiz korna çalan 91 toplu taşıma aracı sürücüsüne 13 bin 104 lira para cezası uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarının vatandaşın huzurunu bozacak şekilde korna çalmasına yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 91 sürücüye, “Araçlarda haberleşme cihazlarının yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Ses, müzik ve görüntünün kamunun rahat ve huzurunu bozması durumunda, 72 trafik cezası uygulanmaktadır.” ifadesinin yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. maddesine göre 144’er liradan toplam 13 bin 104 lira para cezası uygulandı.

Sürücüler, polis tarafından tek tek ikaz edildi. (İHA)