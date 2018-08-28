Gerekçe, ABD krizi mi; TRT, Western – Kovboy kuşağını kaldırdı!

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 1980'lerden beri yayınladığı Western – Kovboy filmi kuşağını kaldırdı. Bu pazar kovboy filmi yerine 'Beni Böyle Sev' dizisinin tekrarını yayınlayan kanal, bundan sonra da Pazar günleri aynı saatlerde 'Ev Sineması' kuşağı yayınlayacak. Kararda, ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin etkili olduğu iddia edildi.

TRT her Pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdi.

Yerine yerli yapımlar yayınlanacak

1980'li yıllardan beri yayınlanan ve "Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan Ya Nasip Ya Kısmet olacak.

Son film John Wayne'in "Kin Tuzağı" oldu

TRT, son olarak 19 Ağustos'ta John Wayne'in başrolünde oynadığı 1971 yapımı "Kin Tuzağı" filmini yayınlamıştı. Dün, yani 26 Ağustos Pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine "Beni Böyle Sev" dizisinin tekrarını ekranlara getirdi.

ABD'ye tepki olarak mı kaldırıldı

TRT'nin aldığı bu kararda, Brunson krizi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasının etkili olduğu iddia edildi.