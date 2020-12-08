Gercüş'te cinsel istismara uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı

Batman Gercüş’e bağlı bir köyünde cinsel istismara uğrayarak hamile kaldığı iddia edilen 15 yaşındaki P.Ö., devlet korumasına alınarak başka bir ilde bulunan çocuk koruma ilk müdahale merkezine yerleştirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medyada 'dezenformasyon yaptıkları' iddiasıyla 27 kişi hakkında adli süreç başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Batman'ın Gercüş ilçesinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 erkeğin 15 yaşında bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı iddia edildi. P.Ö. adlı kız çocuğu, cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.