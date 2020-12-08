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Gercüş'te cinsel istismara uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı

08 Aralık 2020 10:17

Batman Gercüş’e bağlı bir köyünde cinsel istismara uğrayarak hamile kaldığı iddia edilen 15 yaşındaki P.Ö., devlet korumasına alınarak başka bir ilde bulunan çocuk koruma ilk müdahale merkezine yerleştirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medyada 'dezenformasyon yaptıkları' iddiasıyla 27 kişi hakkında adli süreç başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Batman'ın Gercüş ilçesinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 erkeğin 15 yaşında bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı iddia edildi. P.Ö. adlı kız çocuğu, cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti. 

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A., 13 Kasım’da tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında bazı paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, P.Ö.’nün devlet korumasına alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de yaptığı yazılı açıklamada, “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır” dedi.

Öte yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya gizlilik kararı getirmişti. 

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