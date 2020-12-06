Gercüş'te 15 yaşındaki bir çocuğun 27 kişinin cinsel istismarına uğradığı öne sürüldü: Başsavcılıktan açıklama

Batman'ın Gercüş ilçesinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 erkeğin bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı iddia edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili açıklama yaparak bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Batman Gercüş'te aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 erkeğin bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı, iki kadını da fuhşa sürüklediği iddia edildi. Soruşturma kapsamında iki kişi tutuklanırken, başsavcılık tarafından yapılan açıklamada “Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir” denildi.

"Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti"

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde 15 yaşında bir çocuğun, karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Jinnews’in haberine göre; çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkek cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Genişletilen soruşturmada, aralarında; uzman çavuş, polis, korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği ancak 11 erkeğin soruşturma dosyasına eklendiği bildirildi.

Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden iki kadının da fuhşa sürüklendiği ileri sürüldü.

Başsavcılıktan açıklama

Olayın gündeme gelmesinin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılarak iddialar yalanladı. Gizlilik kararının getirildiği olayla ilgili başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö’nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12.11.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17.11.2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13.11.2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 18.11.2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Sosyal medyada gündem oldu: #GercüşteNeOluyor

Olayın gündem olmasının ardından pek çok yurttaş “#GercüşteNeOluyor” etiketiyle tepki gösterdi.

Batman’da daha önce uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüze maruz bıraktığı ve ölüme sürüklediği İpek Er’i hatırlatan yurttaşlar, Musa Orhan’ın hala serbest olmasına tepki gösterdi ve cezasızlık politikasını eleştirdi.