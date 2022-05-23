‘Gerçeküstü’ ailenin üyeleri Muzaffer Akyol ve Gaye Su Akyol’dan yeni sergi: İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor 

Muzaffer Akyol kimdir? 1945 yılında Trabzon’da doğan Muzaffer Akyol, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde öğrenim gördü.



Anadolu coğrafyasını konu edinen, toplumsal sorumluluğu, doğayı ve insanı sanatının merkezine alan Muzaffer Akyol’un 1960’lardan bu yana uzanan sanat serüvenine bakıldığında, Anadolu insanının mitolojik hikâyeleri ile beslenen ve bu hikâyeleri günümüz sorunları ile eşleştiren boyutu öne çıkıyor. Eserlerinde yer alan tanrıçalar, dilek ağaçları, şahmeranlar sadece geçmiş zamana ait izleri değil, bugünü de yansıtıyor.



Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı, şair ve yazar Talat Sait Halman’ın “Ressamlarımızın en edebi olanlarından” diye bahsettiği Akyol’un yapıtlarına koyduğu isimler de şiirsel ve mizahi ögeler taşıyor. “Zeytin Ağacında Ebedi Aşk”, “İda Dağı’nın Sarı Kızı”, “Zemheri’de Çiçek Açan Zeytin Hanım” sanatçının eserlerine verdiği isimlerden birkaçı.



Narlar, kuşlar, selvi ağaçları, zeytin dalları, kediler, balıklar, kurbağalar bir doğa tutkunu olan Muzaffer Akyol’un resimlerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Sanatçı, ortak bir yaşam alanı olarak ele aldığı doğayı bazen abartılı, bazen yalın bir üslupla kurgulayarak düş ve gerçek arasında köprüler kuruyor.



Usta ressamın eserlerinin bir diğer önemli özelliği, kullandığı canlı renkler... Akyol’un resimlerindeki renkler, kışkırtıcı, coşkulu ve etkileyici bir tonda izleyiciyi içine alıyor.Çevreden ve güncel yaşamdan seçtiği konuları, kendine özgü çizgisi ve mizahıyla yorumlayan Akyol, toplum ve gelenek ilişkisine görsel-eleştirel bir tavırla yaklaşıyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Hollanda’da sergiler düzenleyen sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

