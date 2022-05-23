T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

‘Gerçeküstü’ ailenin üyeleri Muzaffer Akyol ve Gaye Su Akyol’dan yeni sergi: İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor 

“Tanıdığım en gerçeküstü insanlardan birisin. Biraz fazla güzelsin.”

23 Mayıs 2022 16:02

T24 Kültür Sanat

Ressam Muzaffer Akyol ve kızı müzisyen Gaye Su Akyol, yeni bir sergide tekrar bir araya geliyor.
‘İtaatsiz Kökler – Ölmez Ağacı Direniyor’ isimli üçüncü ortak serginin açılışı yarın (24 Mayıs 2022 Salı), Nisbetiye’deki Loft Art Galeri’de yapılacak. 

Gaye Su Akyol sosyal medya hesabında paylaştığı babası Muzaffer Akyol’un bir fotoğrafı eşliğinde, Akyol için “Tanıdığım en gerçeküstü insanlardan birisin. Biraz fazla güzelsin” ifadesini kullanmıştı.


Gaye Su Akyol, “Annem Bir Tanrıça ve Tüm Varoluşu Omuzlarında Taşıyor” (23cm x35cm, 2020, Fotoğraf: Emir İbrahimof)

24 Temmuz’a kadar görülebilecek serginin tanıtımında yer alan ifadeler şöyle:

“İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor sergisi; zaman, hayal ve olasılıklar üzerinden birbiriyle ilişkili fakat bağımsız kompozisyonları su yüzüne çıkarıyor.

Sanat yaşamında elli küsur yılı geride bırakan Muzaffer Akyol’un tuvallerinde ve farklı disiplinlerde ürettiği eserlerinde kâinatın devinimi, dönüşümü ve çığlığı, nar formunda hayat buluyor. 


Muzaffer Akyol- Aşka Davettir Sözümüz, Gel Çıkalım Nirvanaya

TIKLAYIN | Muzaffer Akyol yeni sergiyi anlatıyor…

Muzaffer Akyol kimdir?

1945 yılında Trabzon’da doğan Muzaffer Akyol, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde öğrenim gördü.

Anadolu coğrafyasını konu edinen, toplumsal sorumluluğu, doğayı ve insanı sanatının merkezine alan Muzaffer Akyol’un 1960’lardan bu yana uzanan sanat serüvenine bakıldığında, Anadolu insanının mitolojik hikâyeleri ile beslenen ve bu hikâyeleri günümüz sorunları ile eşleştiren boyutu öne çıkıyor. Eserlerinde yer alan tanrıçalar, dilek ağaçları, şahmeranlar sadece geçmiş zamana ait izleri değil, bugünü de yansıtıyor.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı, şair ve yazar Talat Sait Halman’ın “Ressamlarımızın en edebi olanlarından” diye bahsettiği Akyol’un yapıtlarına koyduğu isimler de şiirsel ve mizahi ögeler taşıyor. “Zeytin Ağacında Ebedi Aşk”, “İda Dağı’nın Sarı Kızı”, “Zemheri’de Çiçek Açan Zeytin Hanım” sanatçının eserlerine verdiği isimlerden birkaçı.

Narlar, kuşlar, selvi ağaçları, zeytin dalları, kediler, balıklar, kurbağalar bir doğa tutkunu olan Muzaffer Akyol’un resimlerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Sanatçı, ortak bir yaşam alanı olarak ele aldığı doğayı bazen abartılı, bazen yalın bir üslupla kurgulayarak düş ve gerçek arasında köprüler kuruyor.

Usta ressamın eserlerinin bir diğer önemli özelliği, kullandığı canlı renkler... Akyol’un resimlerindeki renkler, kışkırtıcı, coşkulu ve etkileyici bir tonda izleyiciyi içine alıyor.Çevreden ve güncel yaşamdan seçtiği konuları, kendine özgü çizgisi ve mizahıyla yorumlayan Akyol, toplum ve gelenek ilişkisine görsel-eleştirel bir tavırla yaklaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Hollanda’da sergiler düzenleyen sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. 

TIKLAYIN: Muzaffer Akyol ve Gaye Su Akyol'dan ortak sergi: Tahayyüller Okyanusunda İki Kuş

TIKLAYIN: Ressam Muzaffer Akyol, 'Mayıs Kapısı'yla Gezi'de hayatını kaybedenleri resmetti

Gaye Su Akyol kimdir?

Gaye Su Akyol 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin Antrolopoji bölümünden mezun oldu.

Solist, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol; geleneksel Anadolu müziğinin, psikedelia’nın, surf rock’ın ve post-punk’ın zıtlıklarını fütürist yaklaşımıyla bir araya getiriyor. Bestesi ve güftesi kendisine ait ilk albümü “Develerle Yaşıyorum”u 2014 yılında yayımlayan Gaye Su Akyol, müziğini “Kavram olarak evrensel, ruh olarak yerel” şeklinde tanımlıyor.
Eş zamanlı olarak resim çalışmalarını sürdüren Gaye Su Akyol, kişisel ve  Türkiye’nin önde gelen ressamlarında olan babası Muzaffer Akyol ile ortak sergilerini sürdürüyor.


 

 

Muzaffer AkyolGaye Su Akyolsergiİtaatsiz Kökler - Ölmez Ağacı direniyorLoft Art Galeri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24