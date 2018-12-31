Gerçek saç ile kaplanan sentetik saç ürettiler

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi\'nde (PAÜ) oluşturulan özel bir ekip tarafından yürütülen sentetik saç üretimi başarıyla sonuçlandı. Özel iplikler üzerine doğal saç tellerinin kaplanmasıyla yapılan sentetik saçların 240 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olduğu belirtildi. Böylelikle bu saçlar da boyanabilecek, perma yapılabilecek ve yüksek ısıyla şekil verilebilecek.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Ramazan Donat, doğala en yakın saçı üretmek için özel bir ekip kurdu. Öğretim Üyesi Donat, Gıda Mühendisi ve Gıda Güvenliği Uzmanı Pınar Koralay, Saç Tasarım Uzmanı Anıl Gökçay, Elektrik Teknikeri Ramazan Akköse ve PAÜ Kimya Mühendisliği Öğrencisi Elif Ünal\'dan oluşan ekip, sentetik saç üretimi için kolları sıvadı. Çalışma kapsamında, normal bir saç telinden daha ince olan sentetik ve doğal maddelerden yapılan iplikler, toplanan doğal saçlar ile kaplandı. Kaplama yöntemi ile yapılan sentetik saç üretimindeki ilk çalışma başarıyla sonuçlandı. Yapılan testlerde üretilen sentetik saçların 240 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olduğu tespit edildi. Öğretim Üyesi Donat, bugüne kadar yaptıkları deneme çalışmalarının başarılı olduğunu, özellikle kemoterapi tedavisi gören hastaların ve ileri yaşlarda yaşanan saç dökülmesi problemi yaşayan insanların doğal saç ile kaplı sentetik saçı peruk, postiş, mikro kaynak gibi çeşitli şekillerde kullanılabileceğini ifade etti.

\'DÜNYA STANDARTLARI ÜZERİNDE KALİTE\'

Türkiye\'de sentetik saç üretimi olmadığına ve bu protez saç üretiminin oldukça geniş bir piyasası olduğuna vurgu yapan Donat, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'de ve dünyada bu alanda yapılan ticaret, ülkemizden de yüklü miktarlarda döviz kaybına neden oluyor. Çin, sentetik saç üretiminde büyük rakamlarla ihracat yapıyor. Ekibimizle yaptığımız çalışmalar neticesinde, kişinin kafa ve saç yapısı ile özelliklerine özel saç tasarlayabileceğiz. Ürettiğimiz Türk saçı, dünya standartlarının üzerinde bir kaliteye sahip. Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden topladığımız saçlarla kaplama yaptığımız protez saçlar hem doğala en yakın, hem de en kalitelisi. Ürettiğimiz kaliteli saçlar, ülke içindeki ticarette ve yurt dışına yapılacak ihracatta ülkemize büyük fayda sağlayacak.\"

\'240 DERECEYE KADAR DAYANIKLI\'

Proje ekibinden Gıda Mühendisi ve Gıda Güvenliği Uzmanı Pınar Koralay ise topladıkları doğal saçları hidroliz etme yöntemi kullanarak saçtan ince, sentetik ve doğal maddelerden oluşan iplikleri hidroliz edilmiş doğal saç ile kapladıklarını belirterek, \"Bugüne kadar yapılan deneme çalışmaları başarılı oldu. Yaptığımız testler ile çalışmalarını sürdüğümüz doğal saç ile kaplı sentetik saçların 240 derecelik ısıya kadar dayanıklı olduğu sonucuna vardık. Normalde piyasadaki sentetik saçlar boyanamıyor, perma gibi işlemler görmüyor ve yüksek ısıyla şekil verilemiyor. Şimdi bu çalışmaları kimyasallarla, saç boyası, saç spreyi gibi tepkime vermeyecek, antibakteriyel ve antialerjik olarak gerçek saçla kaplı protez saç üzerinde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz\" diye konuştu.



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