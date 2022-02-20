Gerçek Kesit'in "Sarı Bıyık"ı Cahit Kaşıkçılar'dan elektrik faturası paylaşımı

Fenomene dönüşen Gerçek Kesit dizisinin 'Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar, açtığı TikTok hesabında elektrik faturalarına gelen zamlara değindi.

Gerçek Kesit dizisiyle 'Sarı Bıyık' olarak ünlenen Cahit Kaşıkçılar, "Gerçek Kesit" ismiyle TikTok hesabı açtı. Sitede kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Kaşıkçılar, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" dedi.

Bir videosunda elektrik zamlarına değinen Kaşıkçılar, fatura mizanseni ile fiyatlara dikkat çekti. Videoda kapının çaldığı anları paylaşan Kaşıkçılar, "Kim o?" sorusuna "Elektrik faturası" yanıtını alında kendini boğmaya başladı. Artan faturalarla ilgili bu tepkisi oyuncuya binlerce beğeni getirdi.

90'larda Flash TV'de ekrana gelen ve daha sonra fenomene dönüşen Gerçek Kesit'in yanı sıra birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu Kaşıkçılar, TikTok'ta içerik üretmeye devam edeceğini söyledi.