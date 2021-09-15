Gerçek Gündem haber sitesi satıldı

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın kurduktan sonra Ozan Buz’a devrettiği gercekgundem.com, Cenk Erzen’e satıldı. Sitenin danışmanlığına gazeteci Rıdvan Akar getirilirken; gazeteci Barış Pehlivan, İsmail Saymaz ve oyuncu Levent Üzümcü gibi pek çok tanınan isme teklif götürüldüğü iddia edildi.

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kurulan haber sitesi gercekgundem.com eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in yeğeni Cenk Erzen tarafından satın alındı.

Medya Radar’ın haberine göre, uzun bir süredir Kadıköy’deki bir büroyu ofis olarak kullanan sitenin yeni adresinin Halk TV’nin Taksim’deki eski yeri olacak. Gerçek Gündem’e yeni kadrolar ekleneceği ve birçok isme yazarlık teklifi yapıldığı ileri sürüldü. Bu isimler arasında tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın yer aldığı iddia edildi.

Yeni yönetimin YouTube kanalı açmak istediği ve stüdyo arayışına girdiği de belirtiliyor.