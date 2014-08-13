Gerçeğe en yakın yapay sevgili!

Japonya’da bir ileri teknoloji firması yalnız erkeklere hakiki bir kız arkadaşı aratmayacak kadar gerçeğe yakın “kız arkadaş” yani şişme kadın üretti

DHA'nın haberine göre, Orient Industry adlı şirketin “Duch Wife” adını verdiği seks oyuncakları silikondan yapılmakla birlikte gerçek bir deriye dokunma duygusu veriyor.

Bu seks oyuncaklarının diğer bir özelliği de gözlerinin hakiki bir gözden ayırt edilemeyecek kadar gerçeğe yakın olması.

Şirket sözcüsü Osami Seto bu yapay kız arkadaşların 1000 sterline yani yaklaşık 3 bin 640 TL’ye satıldığını belirtti.