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Kültür-Sanat

Gerard Depardieu, Antalya Film Festivali’nin konuğu olacak

Depardieu, Cyrano de Bergerac'taki performansıyla Cannes'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı

06 Eylül 2016 16:58

Fransız asıllı aktör Gerard Depardieu, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin konuğu olacak.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Festival organizasyon komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-23 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek 53. Uluslararası Antalya Film Festivalinde sinemaseverlerle buluşacak olan Depardieu, yeni filmi "Tour de France"ı takdim edecek ve festival izleyicilerinin sorularını yanıtlayacak.

Depardieu, küçük bir gezici tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerinde Bertrand Blier'nin "Les Valseuses (1971)" filmiyle başrole yerleşti. Bundan sonra ise dramadan maceraya, komediden tarihi filmlere tüm türlerde performansını yalnız Fransız sinemasında değil İtalyan, Rus, Alman ve Orta Asya sinemalarında da boy gösterdi.

Sanat filmlerinde yer aldığı kadar gişe filmlerinin sevilen karakterlerini de canlandırdı. Kariyeri boyunca tam bir "yönetmen avcısı" olan Depardieu, sinema tarihine adını yazdırmış ustalarla çalıştı.

Truffaut'nun yönettiği "Son Metro" (Le Derniere Metro-1980) Oscar ve Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilirken, Depardieu'ya En İyi Erkek Oyuncu Cesar'ını getirdi.

Cyrano de Bergerac'ı canlandırdığı performansı ise hem Oscar adaylığı getirdi hem de Cannes Film Festivali ve Cesar Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandırdı.

Depardieu, başrolünü Sophie Marceau ile paylaştığı "Polis" (Police, 1985) filmiyle Venedik Film Festivali'nden ve Peter Weir imzalı komedi "Yeşil Kart" (Green Card, 1990) ile de Altın Küre ödüllerinden En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kariyerine ekledi.

Oyunculuğun yanı sıra kamera arkasına da geçen Depardieu, Moliere'in Tartüf'ünü sinemaya aktardı ve ortak yönetmenliğini üstlendiği iki film çekti. Usta oyuncu yakın bir gelecekte Johann Sebastian Bach ve Joseph Stalin gibi yine tarihe mal olmuş kişilikleri canlandıracak.

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