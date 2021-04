George R. R. Martin'den yeni dizi: Roadmarks’ı uyarlayacak

Game of Thrones‘un yaratıcısı George R. R. Martin, HBO ile yeni bir dizi projesinde yeniden birlikte çalışacak. Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen “Game of Thrones”u edebiyata kazandıran Martin, Roger Zelazny’nin bilimkurgu romanı “Roadmarks”ın dizi uyarlamasının yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

FilmLoverss‘ın Deadline‘dan aktardığı habere göre, George R. R. Martin yaptığı açıklamalarda, Zelazny’le Indiana, Blooming’teki yazar atölyesinde tanıştıklarından bahsetti. Açıklamalarına “Televizyon kariyerime 1985’te Zelazny’nin ‘Last Defender of Camelot’unu ‘The Twilight Zone’ dizisi için uyarlayarak başladım” ifadelerini kullanarak devam etti. O dönem yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Victor Garber, Stacey Nelkin, Jeff Morrow gibi isimler yer alıyordu.

Martin açıklamaları sırasında, 1995 yılında vefat eden Zelazny’den “Roger bir arkadaş, usta ve gelmiş geçmiş en iyi bilimkurgu yazarlarından biriydi. Onun bir eserini televizyona uyarlamak benim için bir onur. Bu yüzden, HBO’nun 'Roadmarks' romanını uyarlayacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Harika bir kitaba, harika bir senariste ve harika, özgün bir yapıma sahibiz. Bu uzun ve heyecan verici yolculuğu dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullanarak bahsetti.

HBO’nun “Roadmarks” dizisinin senaryosunu “Star Trek: Discovery” dizisinin senaristlerinden ve “Fear The Walking Dead” dizisinin yapımcılarından Kalinda Vazquez kaleme alacak.

Vazquez daha önce, “Once Upon a Time”, “Nikita Runaways” gibi dizilerin de yapımcılığını üstlenmişti. “Game of Thrones” dizisinde ve onun spin-off dizisi House of the Dragon’un yapımcıları arasında olan Vince Gerardis de Roadmarks dizisinde Martin ve Vazquez ile birlikte yapımcılar arasında yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ve senaryosuna dair detaylar henüz belli değil.