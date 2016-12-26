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Yaşam
Deutsche Welle

George Michael hayatını kaybetti

George Michael'ın Oxfordshire'daki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu. Last Christmas adlı şarkısı Noel'in vazgeçilmezleri arasında yer alan sanatçının Noel'de hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

26 Aralık 2016 13:35

İngiliz şakıcı ve söz yazarı Gerorge Michael'ın menajeri Michael Lippman ünlü sanatçının pazar akşamı İngiltere'nin Oxfordshire kentindeki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Lipmann, 53 yaşındaki sanatçının ailesi adına yaptığı açıklamada, "böyle zor bir dönemde ailenin özel yaşamına saygı duyulmasını istedi."

Sanatçının ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı belirtildi. Michael, 2011 yılında zatürree geçirmişti.

İngiliz bir anne ve Yunan bir babanın oğlu olan Gerogios Kyriakos Panagiotou müzik dünyasına okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile kurduğu Wham grubuyla adım attı. Wham 1980'li yıllarda birçok önemli hit şarkıya imza attı.

Wham, Last Christmas adlı şarkısıyla 80'lerde büyük bir başarı elde ederken bu şarkı Noel klasikleri arasında yer alıyor. Wham grubuyla, Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper ve Freedom gibi şarkılarla müzik listelerinde üst sıralara yerleşen Geroge Michael 1987 yılında solo kariyerine başladı.

George Michael 1990'lı yıllarda Faith adlı albümü ile büyük bir başarı elde eti. Jesus To A Child, Fastlove ve I Want Your Sex gibi şarkıları da şarkıcının klasikleşen parçaları arasında. George Michael'ın uzun yıllar süren kariyeri boyunca yüz milyona yakın albümü satıldı.

George Michale 1990'lı yıllarda annesi ve hayat arkadaşını kaybetti. Sanatçının kayıplarının ardından o dönem büyük bir depresyon yaşadığı haberleri basına yansımıştı. Bu dönemde Alman haber ajansı dpa'ya verdiği bir demeçte George Michael, "Sevdiğim onca insana korkunç şeyler oldu" demişti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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