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Kültür-Sanat

George Floyd protestoları belgesel oldu: "Nefes Alamıyorum"

Belgeselin ilk bölümü 14 Ağustos Cuma günü Youtube'da yayınlanacak

12 Ağustos 2020 18:25

Ebabil Film ekibi, ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından Black Lives Matter hareketi öncülüğünde yapılan protesto gösterilerini içeriden takip ederek “Nefes Alamıyorum” (I Can’t Breathe) adlı belgesel filmi çekti.

İki kısımdan oluşan belgeselin yönetmenliğini Yunus Yıldırım, yapımcılığını ise Sefa Karatekin üstleniyor. “Nefes Alamıyorum” (I Can’t Breathe) belgeselinin ilk bölümü 14 Ağustos Cuma günü yayınlanacak. Belgesel, Youtube’da Ebabil Tube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

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