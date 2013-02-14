Google George Ferris için özel doodle!

Google , ünlü mühendis ve mucit George Ferris 'in 154. doğum gününe özel olarak bir doodle hazırladı. Ferris'in icat ettiği dönme dolap, doodle'da hareketli bir şekilde gösteriliyor.

George Ferris kimdir?

George Ferris veya tam ismiyle George Washington Gale Ferris, Jr. 14 Şubat 1859 tarihinde dünyaya gelmiş olan Amerikan mühendistir. George Ferris, icat ettiği dönme dolap ile ünlüdür. İlk dönme dolap 21 Haziran 1893 tarihinde Chicago Dünya Fuarı’nda açılmıştır. Ferris Wheel, bir direğe bağlı tekerlek şeklinde demir ve insanların binmesi için belirli aralıklarla yapılan kutulardır. Bu ilk dönme dolap 250 metre boyunda, 25 katlı bir binanın yüksekliğindeydi. Bu dönme dolaba bir seferde toplam 2000 kişi binebiliyordu. George Ferris 22 Kasım 1896 tarihinde hayatını kaybetti.