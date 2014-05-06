'George Clooney'e Osmanlı gelini'

ABD'li ünlü oyuncu George Clooney'in Lübnan asıllı 36 yaşındaki avukat nişanlısı Amal Alameddin ile evlilik kararı almasının ardından gözler nişanlısının doğum yeri olan Durzilerin yoğun olarak yaşadığı Baaklin kentine çevrildi. Alameddin'in aile kökenlerinin Osmanlı zamanına dayandığı öne sürüldü.

Clooney'in nişanlısı Amal, doğum yeri olan Lübnan'ın Baaklin kentinde babasının 1982'de bölgeden ayrılmasının ardından buraya hiçbir ziyarette bulunmadığı için çok fazla tanınmıyor.

Durziler kendilerinden olmayanlara kız vermeyen bir topluluk olmalarına rağmen Amal'in Clooney ile evlenmesine sıcak bakılıyor. Ancak Durziler, bu durumun yaygınlaşmasını da istemiyorlar.

Baaklin Kütüphane ve Arşiv Müdürü Gazi Saab, Alameddin ailesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, ailenin kökenlerinin Osmanlı zamanına kadar uzandığını kaydetti. Saab, Alameddin'in Baalkin'de kendine özel bir evinin olmadığını ancak amcasına ait bir ev bulunduğunu söyledi.

Clooney'i "Lübnanlıların eniştesi" şeklinde niteleyen Saab, çifte mutluluk temennisinde bulunarak, "Evlendikleri takdirde Baaklin'i ziyaret etmelerini bekliyorum" dedi.

Baaklin bölgesindeki Durzilerin ileri gelenlerinden Sami Ebu'l Muna, Emel'in Durzi örf ve adetlerinin dışına çıktığını belirterek, "Alameddin, dini bir çevreden uzakta yaşıyor. Bu nedenle onu bu konuda suçlamamız yersiz olur" diye konuştu. Ebu'l Muna, Alameddin'in Durzilerdeki diğer genç kızlara örnek olmasını istemediğini dile getirerek, "Ona hayatında mutluluklar dileriz. Ancak, genç kızlarımızın bu tür evlilikler yaparak örf ve adetlerinin dışına çıkmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesi ile 1982 yılında Baalkin'de ayrılarak İngiltere'ye giden Amal Alameddin, Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Uluslararası hukuk ve insan hakları alanında avukatlık yapan Alameddin, Arapça, İngilizce ve Fransızca biliyor.

52 yaşındaki Hollywood yıldızı Clooney, 36 yaşındaki avukat Alameddin'in 22 Nisan'da nişanlandıkları açıklanmıştı.