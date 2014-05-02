George Clooney'den 'dev' yüzük

Ünlü aktör George Clooney’nin avukat nişanlısı Amal Alamuddin’e 750 bin dolar değerinde yüzükle evlenme teklifi ettiği iddia edildi.

Ünlü aktör George Clooney, yıllardır kırmızı halıda birbirinden farklı kadınlarla boy gösterdi. Ancak Clooney aradığı aşkı başarılı bir insan hakları avukatı olan Amal Alamuddin’de buldu ve evlenme teklifi etti.

People dergisi, çifti nişanlanma haberinden 5 gün sonra Santa Monica’da Cindy Crawford ve eşiyle yemek yerken görüntüledi. Böylelikle Alamuddin’in nişan yüzüğü de ortaya çıkmış oldu. Uzmanlar bu 7 karat özel kesim pırlanta yüzüğün 750 bin dolar değerinde olduğunu iddia etti.

Clooney ve Alamuddin çifti geçtiğimiz hafta nişanlanmış, bu haberi Clooney’nin babası da doğrulamıştı.