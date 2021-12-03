George Clooney: Müttefik de olsa bazen şüpheli hamleler yapan bir ülkenin havayolu şirketinin 35 milyon dolarlık reklam teklifini reddettim

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Oyuncu George Clooney, geçmişte bir günlük bir iş için teklif edilen 35 milyon doları reddettiğini söyledi. Clooney, söz konusu işin ismini vermediği bir havayolu şirketinin reklam filmi için olduğunu söyledi.

The Guardian’a konuşan George Clooney, geçmişte bir havayolu şirketinin kendisine bir gün sürecek reklam filmi çekimi için 35 milyon dolar teklif ettiğini söyledi.

Uluslararası insan hakları hukukçusu olan eşi Amal Clooney’e danıştığını söyleyen Clooney “Buna değmeyeceğine karar verdik” dedi.

Havayolu şirketinin adını vermeyen Clooney, şirketin “bir müttefik olsa da bazı zamanlar şüpheli hamleler yapan bir ülkeye” bağlı olduğunu söyledi.

Clooney’nin servetinin şu an 500 milyon dolar olduğu biliniyor.