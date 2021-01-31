George Clooney kaza anını anlattı: Kimse yardıma gelmedi

Motosiklet kazası atlatan yıldız oyuncu George Clooney, "O anı daima hatırlayacağım çünkü kimse yardım çağırmak veya yardım etmek için hamle yapmıyordu" ifadelerini kullandı.

Boşanma iddialarıyla gündemde olan George Clooney, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği motosiklet kazasını anlattı.

AARP The Magazine'e konuşan yıldız oyuncu, "O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya. Motorumu kaydırıp oraya bıraktım, yerde yüzükoyun yatıyordu" dedi. Clooney, "Tek düşünebildiğim şey şuydu: 'Aman Tanrım, öldü mü?' Sonra insanlar resim çekmeye başladı. Bu beni sinirlendirdi" diye konuştu.

Independent Türkçe'nin aktardıklarına göre, Clooney, "Kinik bir adam değilim ama o anı daima hatırlayacağım çünkü kimse yardım çağırmak veya yardım etmek için hamle yapmıyordu. Hayatımın en kötü anı onlar için eğlenceydi" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

59 yaşındaki Clooney, İtalya'nın Sardinya Adası'nda gerçekleşen kazanın ardından hastaneye kaldırılmış, sonra dizinde ezilmeyle taburcu edilmişti. 2018 yılında gerçekleşen kazada Clooney'nin arkadaşı ve iş ortağı, oyuncu ve yapımcı Grant Heslov olay anında oradaydı.