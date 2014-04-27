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George Clooney ikinci kez evlenmeye hazırlanıyor

Oscarlı ünlü aktör Clooney, İngiliz avukat sevgilisi Amal Alamuddin ile nişanlandı

27 Nisan 2014 19:17

Daha önce evlilik konusunda başarılı olamadığını açıklayan Hollywood’un ünlü aktörü George Clooney ikinci kez evlenmeye hazırlanıyor. Haberi çifte yakın kaynaklar People dergisine doğruladı. 52 yaşındaki Clooney ile 36 yaşındaki Lübnan asıllı Alamuddin’in, ilk kez geçtiğimiz sene ekim ayında Londra’da görüntülendikleri günden bu yana birlikte oldukları biliniyor.

Ünlü aktöre yakın kaynaklar, bu ilişkinin Clooney'nin şimdiye kadar yaşadığı "en sağlıklı ilişki" olduğunu belirtti. Clooney 1989 yılında evlendiği eşi Talia Balsam ile 1993'te boşanmış daha sonra bir daha evlenmemişti.
Alamuddin ile ilişkisine kadar çok sayıda ünlü ve güzel kadınla birlikte olan Clooney hiçbiriyle evliliğe bu kadar yaklaşmamıştı.

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