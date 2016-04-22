George Clooney: Herkesin hayatında kayıp bir puzzle parçası vardır, Bill Murray o boşluğa oturan tek parça gibi

George Clooney, yakın arkadaşı Bill Murray için, "'Bill çok tuhaf bir biçimde duygusal bir insan. İnanılmaz derecede sıcak biri. Düğün günümüzde o kadar elegan, sıcak ve zarif biçimde kadeh kaldırmıştı ki, onun içindeki sevgiyi hepimiz hissettik. Gittiği her yere uyum sağlıyor. Herkesin hayatında kayıp bir parçası olan puzzle vardır ya, işte Bill o boşluğa her seferinde oturan tek parça gibidir" dedi. 2014 yılının Eylül ayında evlendiği Amal Alamuddin ile çok mutlu olduğunu söyleyen George Clooney, "Hayatımın aşkını 52 yaşında buldum ve gerçekten çok mutluyum. Hayatımdaki hiçbir ilişkide bu kadar mutlu olmamıştım. Eşime duyduğum aşk hayal gücümün de ötesinde" dedi.

Clooney, 1997 yılında rol aldığı Batman & Robin filmi hakkında ise şöyle konuştu:

"Çoğunuz hatırlamıyor olabilir ama o filmde gerçekten çok kötüydüm. Neredeyse tüm seriyi berbat ediyordum. Kötü bir filmdi, ben de çok kötü oynadım. Genelde bu tip filmler için para kaybı demem çünkü bir filmin kötü olması onun para kazanmayacağı anlamına gelmez"

George Clooney, eşi Amal Alamuddin'le evlenmeden önce; Kelly Preston, Talia Balsam, Ginger Lynn Allen, Lisa Snowdon, Renée Zellweger, Krista Allen, Sarah Larson, Elisabetta Canalis gibi isimlerle birlikte olmuştu.