Geoff Smedley Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayata veda etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı, Türk dostu Geoff Smedley yaklaşık iki hafta önce koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere'de yaşayan Geoff Smedley dün gece yaşam savaşını kaybederek, vefat etti" denildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Smedley'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.