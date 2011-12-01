T24 LogoT24 Logo
Politika

Gensoru önergesinin görüşmelerine başlandı TBMM (A.A)

01 Aralık 2011 18:37

-Gensoru önergesinin görüşmelerine başlandı TBMM (A.A) - 01.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, MHP'nin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında verdiği Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasıyla ilgili görüşmelere başlandı. Görüşmelerde ilk sözü önerge sahibi MHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mehmet Şandır aldı. Gensoru önergesinin gerekçesinde, Van'da meydana gelen deprem sonrasında yaşanan sorunlardan Atalay'ın siyasal sorumluluğunun açık olduğu ifade edilerek, ''Depremde koordinatörlük görevini üstlenen Atalay'dan siyasi hesap sorulmalıdır. Deprem felaketinin başından beri yanlış teşhisler, isabetsiz yorumlar, enkaz üzerinde yapılan siyasi gösteriler, kafa karışıklıkları, siyasal propaganda arayışları, koordinasyonsuzluk depremin faturasını ağırlaştırmıştır'' deniliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24