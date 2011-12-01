-Gensoru önergesinin görüşmelerine başlandı TBMM (A.A) - 01.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, MHP'nin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında verdiği Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasıyla ilgili görüşmelere başlandı. Görüşmelerde ilk sözü önerge sahibi MHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mehmet Şandır aldı. Gensoru önergesinin gerekçesinde, Van'da meydana gelen deprem sonrasında yaşanan sorunlardan Atalay'ın siyasal sorumluluğunun açık olduğu ifade edilerek, ''Depremde koordinatörlük görevini üstlenen Atalay'dan siyasi hesap sorulmalıdır. Deprem felaketinin başından beri yanlış teşhisler, isabetsiz yorumlar, enkaz üzerinde yapılan siyasi gösteriler, kafa karışıklıkları, siyasal propaganda arayışları, koordinasyonsuzluk depremin faturasını ağırlaştırmıştır'' deniliyor.