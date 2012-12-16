Geniz eti kalbi büyütüyor

Geniz etinin, çocuklarda ağzı açık bir şekilde uyumalarına yol açıyorsa alınması gerektiği belirtildi. Sürekli ağızdan nefes almanın, çocuklarda çene-diş gelişimini bozmakla beraber, kalp büyümesine de sebep olduğu ifade edildi.

Geniz eti nedir?

İki yaşından itibaren her çocukta bulunan, 10-12 yaşından itibaren de kendiliğinden ortadan kalkan geniz eti, küçük dilin arka-üst tarafında bulunan bir lenf dokusu. Çocukluk döneminde burun tıkanıklığının en önemli nedeni, büyümüş geniz etinden kaynaklanıyor.

Geniz eti büyük olan çocuk uykuya daldığında küçük dil gevşeyip arkaya düşüyor ve bu bölge kapanıyor. Çocuğun burnuna hava gitmesi engellendiği için ağız açık uyuma, horlama, uykuda nefes durması ve gece altını ıslatma sorunu görülebiliyor.

KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Çınar, geniz etinin gece altını ıslatma sorunuyla bağlantısının bilimsel araştırmalarla gösterildiğine belirterek, “Bu, altını ıslatan her çocukta geniz eti vardır anlamına gelmiyor. Ancak büyük geniz eti olan ve beraberinde altını ıslatma sorunu yaşayan çocuklarda, geniz etinin alınması uykuyu düzeltiyor ve çoğu zaman gece altını ıslatma sorunu da buna bağlı olarak kesiliyor” dedi.

Kalp büyümesinin nedeni

Büyük geniz eti, ağızdan nefes almanın yanı sıra uykuda nefesin durmasına ve yavaşlamasına da yol açıyor.

“Apne” denilen nefes durmaları ve yavaşlamaları sırasında kandaki oksijen seviyesi düşüyor. Bu durumda akciğer ve kalbin sağ bölümünün yükü artırıyor. Kalbin önündeki akciğer direnci artınca kalbin sağ tarafında büyüme gelişiyor. Dolayısı ile solunum yolundaki tıkanıklık kalbin büyümesi ile sonuçlanabiliyor.

'Çocuk ameliyat sonrası ağrı hissetmiyor'

Ameliyat kararı almak için çocuğun yaşı önemli bir kriter olmadığı belirtildi. Çünkü geniz etinin alınmasında yaş sınırı bulunmuyor. Geniz eti bölgesinde sinir dokusu bulunmadığından geniz eti alınan çocukların ameliyat sonrasında ağrı hissetmediklerini belirten Doç. Dr. Çınar, "ameliyattan 3-4 saat sonra çocuğun yutmasının normale döndüğünü ve 2-3 günde iyileşmenin tamamlandığını" ifade etti.

Geniz eti büyümesinin sebebi nedir?

Çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümesi gibi sorunların sık enfeksiyondan kaynaklandığını vurgulayan Doç. Dr. Çınar, şu bilgileri verdi:

“Günümüzde çocukların bağışıklığının gelişmesinde bazı sorunlar var. Bizler 7 yaşında okula başladık. Bu, bağışıklık gelişimi açısından iyi bir yaştır. Sokakta oynayıp mikroplarla haşır neşir olduk yani bağışıklığımız gelişmiş bir şekilde okula başladık. Şimdi ise bazen annenin çalışması nedeniye bazen de çocuğun sosyalleşmesi gerektiği düşüncesiyle çocuklar 1-4 yaşında kreşe başlıyor.

Bağışıklık sistemi tam olarak gelişmeden çocukların kalabalık ortamda diğer çocuklarla teması, kaçınılmaz olarak sık solunum yolu enfeksiyonu yaşanmasına neden oluyor. Bu enfeksiyonların sık geçirilmesi geniz eti-bademcik büyümelerinin en önemli nedeni. Sık enfeksiyon geçiren bazı çocukları 2-3 ay süre ile tekrar eve çekerek ameliyattan kurtarabilmeyi deniyoruz.”