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Sağlık

Genital bölgesinde çıkan sivilce hayatına mal oluyordu!

18 Ocak 2021 12:41

Eskişehir’de, genital bölgesinde çıkan sivilcenin kısa sürede halk arasında ‘gazlı gangren’ olarak bilinen ölümcül kas zarı enfeksiyonu olan 'Fournier Gangreni'ne dönüşen Mustafa Çalışkan, mikroskop altında yapılan 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Çalışkan'ın ameliyat sonrasında testislerinden biri alındı.

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