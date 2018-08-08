Genişleyen bel ölçüsü hafızayı zayıflatabilir

Fazla kilolar bedensel sağlığımızın yanı sıra zihinsel sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. İrlandalı bilim insanlarına göre genişleyen bel ölçüsü, ileri yaşlarda bilişsel bozukluğa neden oluyor.

Euronews'in haberine göre, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Trinity College'a bağlı Tıbbi Yaşlılık Bölümü'nün gerçekleştirdiği araştırmada ileri yaşlardaki 5 bin 200 deneğin farklı sağlık ve yaşam biçimi faktörleri incelendi. Araştırmada öne çıkan en önemli bulgu, fazla kilolar ile zihinsel fonksiyon arasında ilişki bulunduğunu gösteriyor.

Buna göre bel-kalça oranı zihinsel foksiyon düzeyini temsil ediyor. Yani bir kişinin bel kalınlığı arttıkça, o kişinin bilişsel bozukluk sergileme ihtimali de artıyor. Bilişsel bozukluk 60 yaş ve üzeri bireylerde hafıza, muhakeme gücü ve düşünme yeteneğinin zayıflaması gibi zihinsel fonksiyonların azalması olarak tanımlanıyor.

Araştırma obez kişilerin hafıza ve görsel-mekansal testlerde daha başarısız olduğunu ortaya koysa da, bu bağlantıyı genelleştirebilmek için yeterli çapta ve sayıda araştırma henüz bulunmuyor.

İrlanda obezite sorunun en yüksek olduğu ülkelerden biri

Obezitenin beden sağlığına olumsuz etkisi uzun süredir biliniyor. British Journal of Nutrition'da yayınlanan araştırma obezitenin ve fazla kiloların vücudumuzun neresinde biriktiğinin beyin sağlığımıza etki edebileceğine dair bulguları ortaya koyuyor. Zihinsel fonksiyonlardaki azalmanın bel yağlarındaki bir salgı ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Araştırmanın gerçekleştirildiği İrlanda'da 50 yaş üzeri erkeklerin sadece yüzde 16'sı, kadınların ise yüzde 26'sı normal kiloda. İstatistiklere göre İrlanda'da her dört yetişkinden biri obez iken, bu oran çocuklarda onda bir düzeyinde. Araştırma ekibi, obezitenin bu derece yaygın olduğu ülkede elde edilen sonuçların halk sağlığı açısından önemli sonuçları olabielceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar her ne kadar yaşla birlikte ortaya çıkan hafif bilişsel bozukluğun bunama ile aynı şey olmadığına dikkat çekse de, normal zihinsel fonksiyonlardaki kaybın daha ileri koşulların oluşumuna ön ayak olabileceği ihtimalini gözardı etmiyor.