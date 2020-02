(geniş haber)- Bahçeli, "Zulme lanet Kudüs'e destek" mitinginde konuştu

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ USTA / İstanbul,(DHA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim \'gitti\' demekle gitmez, \'düştü\' demekle düşmez, \'İsrail\'in başkenti\' demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez.\" dedi.

Yenikapı Miting alanında düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginde konuşan Bahçeli, \"Bugün \"Zülme Lanet Kudüs\'e Destek\" temasıyla Yenikapı\'da toplanmış bulunuyoruz. Zulme karşı yükselen yükseldikçe arşa değen değdikçe zalimleri deviren, hakkın, hakikatin ve hidayetin onuruyla Yenikapı\'yı doldurduk\" diyen Bahçeli, \"İman dolu gönüllerimizle günahkarlara aşılmaz duvarları ördük. Mazlumlar için ayaktayız. Ramallah\'taki mazlumlar, mağdurlar için ayaktayız. El-Halil\'deki Eriya\'daki mahkumlar için Allah aşkına kıyamdayız. Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yaslıyız. Kerkük\'ten Kudüs\'e, Telafer\'den Kıbrıs\'a, Kaşkar\'dan Karabağ\'a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı hem karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam\'ın kanla, canla, irfanla harcı karılmış kuluyuz. Bu vesileyle sizlere hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum\" diye konuştu.

\"İSRAİL\'İN BAŞKENTİ DEMEKLE BU TARTI BU SIKLETİ ÇEKMEZ, ÇEKEMEZ\"

“Şiddete tepkisiz kalmayacağız. Zulme seyirci olmayacağız\" diyen Bahçeli, \"Müslüman Türk milleti olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altında ezip geçeceğiz. 400 yılı aşan bir süre hâkimiyetimiz altında adalet, hoşgörü ve huzurla yönetilen, Harem-i Şerifimizin kalpgahı Kudüs, 9 Aralık 1917\'de İngilizler tarafından işgal edilmişti. O gün bugündür Kudüs kan ağlıyor. Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü, Kubbetü\'s Sahra bu nedenle mahzun, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple mazlumdur. Kudüs İslam\'dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Mescidi haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa mukaddesatımızın mücevheri. Ancak Mescid-i Aksa şimdilerde mahkumdur. Kudüs kuşatmaya maruzdur. Siyonizm, kutsallarımıza musallat olmuştur. İhanet gövde gösterisi yapmaktadır. Evanjelist, emperyalist tahakküm Kudüs\'ün bağrına zehirli ok olup saplanmıştır. Kudüs İslam\'dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez, İsrail\'in başkenti demekle bu tartı bu sıkleti çekmez, çekemez. ABD\'nin hastalıklı yönetimi Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımıştır. Tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs günü, hiçbir ıslah ve terbiye hali göstermeksizin, üstelik İsrail\'in kuruluş yıldönümünde Kudüs\'e taşımıştır\" dedi.

“14 MAYIS, İNSANLIK TARİHİNİN UTANÇ SAYFASIDIR\"

Bahçeli, “ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? ABD Başkanı Ortadoğu ve hatta dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl cüret etmiştir?Bu düşmanlık değil midir? Karşımızdaki bu iç yaralayıcı tablo, dinler arası savaş çağrısı; bölgesel, hatta küresel kaos çığırtkanlığı sayılmayacak mıdır? Tüm dünyanın gözü Kudüs\'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısı, adeta fitili tutuşturulmuş bomba gibidir. Ortadoğu\'daki istikrarsızlık daha da kemikleşip, daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gerçek maalesef budur. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınmasından sonra, bölgede barış ve işbirliğinden akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bahsedemeyecektir. Siyonizm\'in lobi çalışması, Trump\'ın densizliği, Netanyahu\'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kudüs bizzat kriz havarisi Trump tarafından dinamitlenmiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır. ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması uluslararası hukukun ihlali, inkârı, istilasıdır. Aynı şekilde inanç ve insan haklarına hakarettir, kesif bir hücumdur. Yüce dinimiz İslam\'ın mahremi ve mirası çiğnenmiştir. 14 Mayıs, insanlık tarihinin utanç sayfasıdır\" şeklinde konuştu.

\"GAZZE\'DE İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞTİR\"

ABD\'nin Filistin davasında adil ve tarafsız arabulucu sıfatını tamamen kaybettiğini belirten Bahçeli,“Trump, Siyonizme gönüllü şekilde tutsak düşmüş, maşalığına talip olmuştur. 1967\'de Filistinlilerin elinden zorla alınan Doğu Kudüs bugün perişan haldedir. Kutsallarımız, alçak ve ahlaksız emellerin tasallut ve tahrikiyle can çekişmektedir. İsrail, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasından sonra sivil ve masum Filistinlilere ateş ve ölüm olup yağmıştır. 14 Mayıs günü Gazze\'de son yılların en vahşi katliamı yaşandı. Sayıları 60\'ı geçen Filistinli kardeşimiz şehit edildi. 3 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. 8 aylık Filistinli Leyla bebek katillerce hedef alındı. 2014 yılında İsrail hava saldırısında iki bacağını kaybeden, buna rağmen Gazze\'de mücadelesiyle devleşen 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah caniler tarafından katledildi. Gazze\'de dram vardır. Gazze\'de acı vardır. Filistin\'de kan ve gözyaşı egemendir. İsrail bebek katilidir. İsrail, engelli, sivil, silahsız insanlara kurşun sıkacak, bomba atacak kadar kudurmuş, denge ve denetimini kaybetmiştir. Özellikle Gazze\'de insanlık suçu işlenmiştir. İsrail\'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD\'yi ve hunhar politikalarını kınıyorum\" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, “Uluslararası Ceza Mahkemesi\'nde yargılanması gereken Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların, kast ettikleri umut ve hayallerin bedelini ama bu dünyada, ama mahşerde muhakkak surette ödeyeceklerdir. İnancım ve ümidim budur\" dedi.

“MALUM İSLAM ÜLKELERİ KAÇAK GÜREŞİYOR\"

Bahçeli, “Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır, ahlaken ve vicdanen de çökmüştür. Soruyorum, nerede insanlık? Nerede medeniyet, nereye sindi vicdan ve adalet? Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Malum İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs\'ü anmadan, Filistin davasına temas etmeden, İsrail ve ABD\'yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun, alayına yuh olsun. Korkaklık bunların ruhlarına işlemiş. İşbirlikçilik bunların meziyetleri haline gelmiş. Müşriklere hizmet, münafıklığa himmet bunlara nüfus ve sirayet etmiş. Türkiye hamd olsun, yanlışa yanlış, zalime zalim, haine hain diyecek kutlu bir cesaret ve dirayettedir. İsrail teröristtir. İsrail canidir. İsrail İslam ve insanlık düşmanı mevkiine yerleşmiştir\" şeklinde konuştu.

“MÜCADELE DURMAMALI, DURMAYACAKTIR\"

Bahçeli, “Hiçbir zafer bedava kazanılmaz. Hiçbir başarı yattığımız yerden elde edilemez. Zorlayacağız, zora dayanacağız, zorbaların üstüne üstüne gideceğiz, haklı davamızdan tek bir adım geri atmayacağız. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer, İslam tökezler. Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Bunu da hiç kimse yapamayacak, başaramayacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın 13 Aralık 2017\'de yapılan Olağanüstü İstanbul Zirvesi\'nden sonra bugünkü toplantısı ve alınan kararlar tarihi önemdedir. 21 Aralık 2017\'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda 128 ülkenin iradesiyle reddedilen ABD\'nin Kudüs kararını hiçbir dayatma meşru seviyeye çıkaramayacaktır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti herkes tarafından tanınıp teyit edilinceye kadar mücadele durmamalı, durmayacaktır. Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze\'dir. Tıpkı ruhumuzun bir tarafı İstanbul, diğer tarafı Ankara olduğu gibi\" dedi.

