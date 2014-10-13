Genetik hastalık boşanma sebebi oldu

Görücü usulü evlendiği karısının gizlediği genetik kas hastalığını öğrenen koca, doğacak çocuklarında da olma olasılığı nedeniyle boşanma davası açtı. Mahkeme, çifti hem boşadı hem kadını tazminata mahkûm etti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davasına göre, Ömer Ö.’yle matematik öğretmeni Betül Ö., Temmuz 2012’de görücü usulü evlendi. Çift birbirlerini balayında tanıdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ömer Ö., bu süreçte eşinde fizyolojik bozukluk olduğunu anladı. Genetik bir kas hastalığından mustarip olan Betül Ö.’nün tedavi olanağı yoktu. Gittikleri hastanede, doktorun hastalığın ilerlemediğini, ancak ileride doğacak çocuklarda da rastlanma ihtimali bulunduğunu anlatması üzerine Ömer Ö. karısına, “hastalığını gizlediği” iddiasıyla boşanma davası açtı.

‘Beni kandırdı’

Eşinin kendisini kandırdığı öne süren Ömer Ö., 200 bin lira da tazminat istedi. İki yıldır süren duruşmada kas hastalığı teşhisini koyan Prof. Dr. Ersin Tan da tanık olarak dinlendi. Prof. Tan, “Betül Ö.’ye bir buçuk yıl önce teşhis konulduğunu, kolda, yüzde ve ayaklarda kas güçsüzlüğü olup kesin tedavisi bulunmadığını” anlattı. Prof. Tan, “genetik olduğu için hastalığın çocuğa geçip geçmeyeceğinin de şu aşamada bilinmesinin mümkün olmadığını” ifade etti. Mahkeme son kararında, davacı Ömer Ö.’yü haklı bularak boşanma kararı verdi.

Dosya Yargıtay’da

Hastalığın anneliğe engel olmadığı, ancak genetik olarak çocuğa geçme ihtimali bulunduğuna dikkat çeken mahkeme, “Bu durumda davacı Ömer Ö.’den, evliliğin en büyük sonucu ve amacı çocuk sahibi olma isteminin tehlikeye atması ve riskli bir çocuk sahibi olma şeklinin davacı tarafından kabul edilmesinin istenmesi iyi niyet kurallarına aykırıdır” dedi. Tarafları boşayarak davalının 11 bin lira tazminatı davacıya vermesine hükmedilen dosya, itiraz üzerine Yargıtay’a gönderildi.