Genetiği değiştirilmiş domuzların organlarını nakilde kullanacaklar

Sibel Deniz/ İstanbul, 19 Kasım (DHA) – Organ bağışlarında görülen azalma üzerine yeni bir çözüm arayan bilim insanları, genetiği değiştirilmiş domuz organları kullanmayı deneyecekler.

New York Times’da yer alan bir habere göre, bilim insanları, soy içi üreme yöntemiyle doğmuş ve genetiği değiştirilmiş domuzları kullanarak bu probleme bir çözüm bulmaya çok yaklaştılar.

Araştırmanın özeti şu şekilde:

Domuz organları, insan vücudunun genelde saldırmaya çalıştığı antijenler içeriyor, bu yüzden genetiği değiştirilmemiş domuzların organları insan vücudu tarafından kabul edilmiyor. Ancak, biliminsanları sapık anlamına gelen “pervert”in kısaltması olan “PERV” isimli bu problemli geni çıkartmak için bir domuz cinsinin genetiğini değiştirdiler. Bilim insanlarının bu geni çıkarmayı başarmasıyla biyoteknoloji yatırımları başlamış oldu. Bu yatırımcı şirketlerden birinde bulunan bir domuz türünden alınan kalp ABD, Maryland’deki bir ekip tarafından, kalbin bir babunda 945 gün boyunca atmasını sağlamak için kullanıldı.

Haberde aynı zamanda, canlı hücrelerin kullanıldığı, ilk domuzdan insana deri naklinin bu ay Boston’da yapılacağı ve insanlardan gelecek bir organ bağışı için şansı olmayan, diyaliz makinesine bağlı hastalara domuzlardan alınan böbreklerin nakli için klinik bir deney yapılacağı bilgisine yer verildi.